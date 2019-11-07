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    Підрив авто у Києві: всі подробиці станом на ранок

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    У Києві вибухнув автомобіль - Підрив авто у Києві: всі подробиці станом на ранок
    У Києві вибухнув автомобіль
    Фото: Поліція Києва

    Водій загинув, ще двоє пасажирів поранені

    У Києві на Брест-Литовському шосе у Святошинському районі вибухнув «Мерседес»: водій авто загинув, ще двоє пасажирів отримали тілесні поранення.

    Про це повідомляє пресслужба поліції.

    Правоохоронці отримали повідомлення про вибух автівки близько 21:40.

    За даними «Главкому», люди на мотоциклі кинули вибуховий пристрій в автівку. 

    «У Києві, на повороті на спорткомплекс «Чайка» підірвали автомобіль. Одній людині відірвало голову, двох осіб у важкому стані госпіталізували до лікарні. Виклик швидкої допомоги був о 21:42», - повідомив журналіст з посиланням на дані оперативних служб.

    За даними поліції також пошкодження отримав транспортний засіб, який у момент вибуху був неподалік.

    «За попередньою інформацією, до цієї події може бути причетний мотоцикліст. Для його розшуку і затримання введено спеціальну поліцейську операцію», — зазначили в поліції.

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    Підрив авто у Києві: всі подробиці станом на ранок
    Підрив авто у Києві: всі подробиці станом на ранок
    Підрив авто у Києві: всі подробиці станом на ранок
    Підрив авто у Києві: всі подробиці станом на ранок
    Фото: Поліція Києва

    Наразі встановлюються анкетні дані загиблого та постраждалих. Правоохоронці вирішують щодо правової кваліфікації інциденту.

    На місці працювали представники Нацполіції, слідчо-оперативна група поліції Києва, криміналістична лабораторія, рятувальники та вибухотехніки.

    Згодом у соцмережах повідомили, що скоєно замах на директора фармацевтичної компанії Ігоря Сала – підірвано його автомобіль марки Мерседес-Benz S600.

    В результаті вибуху в авто Ігор Сало та його водій отримали важкі поранення, охоронець загинув.

    Про Ігоря Сала раніше повідомляли, нібито він є громадянином РФ і з 2011 року намагався в різні способи отримати контроль над виробником інсуліну ПрАТ «Індар».

    вибух Київ водій автомобіль
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