Підрив авто у Києві: всі подробиці станом на ранок



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У Києві вибухнув автомобіль Фото: Поліція Києва

Водій загинув, ще двоє пасажирів поранені

У Києві на Брест-Литовському шосе у Святошинському районі вибухнув «Мерседес»: водій авто загинув, ще двоє пасажирів отримали тілесні поранення.

Про це повідомляє пресслужба поліції.

Правоохоронці отримали повідомлення про вибух автівки близько 21:40.

За даними «Главкому», люди на мотоциклі кинули вибуховий пристрій в автівку.

«У Києві, на повороті на спорткомплекс «Чайка» підірвали автомобіль. Одній людині відірвало голову, двох осіб у важкому стані госпіталізували до лікарні. Виклик швидкої допомоги був о 21:42», - повідомив журналіст з посиланням на дані оперативних служб.

За даними поліції також пошкодження отримав транспортний засіб, який у момент вибуху був неподалік.

«За попередньою інформацією, до цієї події може бути причетний мотоцикліст. Для його розшуку і затримання введено спеціальну поліцейську операцію», — зазначили в поліції.

Наразі встановлюються анкетні дані загиблого та постраждалих. Правоохоронці вирішують щодо правової кваліфікації інциденту.

На місці працювали представники Нацполіції, слідчо-оперативна група поліції Києва, криміналістична лабораторія, рятувальники та вибухотехніки.

Згодом у соцмережах повідомили, що скоєно замах на директора фармацевтичної компанії Ігоря Сала – підірвано його автомобіль марки Мерседес-Benz S600.

В результаті вибуху в авто Ігор Сало та його водій отримали важкі поранення, охоронець загинув.

Про Ігоря Сала раніше повідомляли, нібито він є громадянином РФ і з 2011 року намагався в різні способи отримати контроль над виробником інсуліну ПрАТ «Індар».