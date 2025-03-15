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Підрядник поверне 25 млн грн за невиконаний ремонт Льодового палацу в Києві

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Підрядник поверне 25 млн грн за невиконаний ремонт Льодового палацу в Києві
Київська міська прокуратура виявила порушення у виконанні договору на капітальний ремонт будівлі Льодового палацу
фото: Киїська міська прокуратура

Компанія отримала аванс, але виконала лише частину будівельних робіт

За невиконання ремонту Льодового палацу у Києві компанія-підрядник має повернути до держбюджету 25,5 млн грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Київська міська прокуратура виявила порушення у виконанні договору на капітальний ремонт будівлі Льодового палацу на вулиці Юрія Іллєнка в Шевченківському районі столиці.

Підрядник поверне 25 млн грн за невиконаний ремонт Льодового палацу в Києві фото 1

Компанія отримала аванс, але виконала лише частину будівельних робіт. Підрядник порушив встановлені терміни та не повернув невикористані кошти.

У січні 2023 року прокуратура звернулася до Господарського суду Києва з позовом в інтересах Міністерства молоді та спорту. У позові вимагалося стягнути з компанії суму авансового платежу, інфляційні втрати та 3% річних, що в сумі становить понад 25,5 млн грн.

Підрядник поверне 25 млн грн за невиконаний ремонт Льодового палацу в Києві фото 2

Після дворічного судового розгляду Господарський суд задовольнив позов прокуратури та ухвалив рішення про стягнення зазначених коштів до державного бюджету.

Підрядник поверне 25 млн грн за невиконаний ремонт Льодового палацу в Києві фото 3

Нагадаємо, серед відомих недобудов столиці варто згадати дитячу уронефрологічну клініку. Вона розташована на перетині вулиць Обсерваторна та Бульварно-Кудрявська у Шевченківському районі міста. 

Раніше «Главком» розповідав про одну із найвідоміших і найстаріших недобудов Києва – корпус Театрального університету імені Івана Карпенка-Карого. Реалізація цього проєкту почалася майже 50 років тому, у 1976 році.

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