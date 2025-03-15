Підрядник поверне 25 млн грн за невиконаний ремонт Льодового палацу в Києві

Київська міська прокуратура виявила порушення у виконанні договору на капітальний ремонт будівлі Льодового палацу

Компанія отримала аванс, але виконала лише частину будівельних робіт

За невиконання ремонту Льодового палацу у Києві компанія-підрядник має повернути до держбюджету 25,5 млн грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Київська міська прокуратура виявила порушення у виконанні договору на капітальний ремонт будівлі Льодового палацу на вулиці Юрія Іллєнка в Шевченківському районі столиці.

Компанія отримала аванс, але виконала лише частину будівельних робіт. Підрядник порушив встановлені терміни та не повернув невикористані кошти.

У січні 2023 року прокуратура звернулася до Господарського суду Києва з позовом в інтересах Міністерства молоді та спорту. У позові вимагалося стягнути з компанії суму авансового платежу, інфляційні втрати та 3% річних, що в сумі становить понад 25,5 млн грн.

Після дворічного судового розгляду Господарський суд задовольнив позов прокуратури та ухвалив рішення про стягнення зазначених коштів до державного бюджету.

Нагадаємо, серед відомих недобудов столиці варто згадати дитячу уронефрологічну клініку. Вона розташована на перетині вулиць Обсерваторна та Бульварно-Кудрявська у Шевченківському районі міста.

Раніше «Главком» розповідав про одну із найвідоміших і найстаріших недобудов Києва – корпус Театрального університету імені Івана Карпенка-Карого. Реалізація цього проєкту почалася майже 50 років тому, у 1976 році.