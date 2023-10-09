У Києві дві неповнолітні дівчини вистрибнули з даху недобудови

Правоохоронці встановили особи потерпілих, це - місцеві мешканки 2006 та 2005 років народження

Поліція Києва встановлює обставини загибелі двох дівчат. 9 жовтня, близько 10:00, до поліції Києва надійшла інформація про виявлення мертвими двох дівчат на вулиці Оноре де Бальзака. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група Деснянського управління поліції, оперативники карного розшуку столичного главку, працівники ювенальної превенції та лікарі.

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Правоохоронці встановили особи потерпілих, це - місцеві мешканки 2006 та 2005 років народження. За попередніми даними, дівчатка загинули внаслідок падіння з висоти недобудови.

«По завершенню перевірки події буде надано правову кваліфікацію. За даним фактом столичні слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 ККУ - умисне вбивство з позначкою «самогубство», - повідомили в поліції.

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Нагадаємо, 2 жовтня, у Києві з 24-го поверху багатоповерхівки стрибнули брат та сестра. Встановлено, особи 2005 та 2006 років народження. Від отриманих травм потерпілі загинули на місці. Брат і сестра, які вистрибнули з 24-го поверху висотки у Києві, жили у прийомній сім'ї у місті Березань Київської області. У столицю вони приїхали спеціально для того, щоб скоїти суїцид.

Хлопець закінчив школу та навчався у місцевому училищі. А ось про Віку знайомі відгукуються дуже добре. Дівчинка навчалася в 11-му класі школи. Вона завжди була позитивною та цілеспрямованою. Приблизно рік тому вона навіть вирішила, що вступатиме до вишу, й почала збирати гроші, бо розуміла, що прийомні батьки не зможуть їй допомогти.