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Дитяча лікарня на Обсерваторній: історія столичного довгобуду-примари (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Дитяча лікарня на Обсерваторній: історія столичного довгобуду-примари (фото)
Будівництво лікарні розпочалося у 1989 році
фото: glavcom.ua

За проєктом лікарня мала складатися з двох блоків п’ятиповерхової цегляної будівлі

Серед відомих недобудов столиці варто згадати дитячу уронефрологічну клініку. Вона розташована на перетині вулиць Обсерваторна та Бульварно-Кудрявська у Шевченківському районі міста. 

За проєктом лікарня мала складатися з двох блоків п’ятиповерхової цегляної будівлі, підземної захисної споруди та декількох пунктів комунального забезпечення.

Дитяча лікарня на Обсерваторній: історія столичного довгобуду-примари (фото) фото 1

Будівництво розпочалося у 1989 році та зупинилося на стадії 40% готовності. «Главком» нагадує історію 35-річної недобудови. 

У 2002 році Кабмін включив цей комплекс до переліку об’єктів, будівництво яких планувалося профінансувати. Лікарню планували ввести в експлуатацію у 2005 році, проте втілити цю ідею не вдалося.

Дитяча лікарня на Обсерваторній: історія столичного довгобуду-примари (фото) фото 2

У 2008 році одна зі столичних компаній запропонувала повністю демонтувати цей радянський недобуд, а на її місці звести сучасне житло. Однак ця пропозиція також лишилася лише на папері, а сама будівля вже понад 30 років залишається у недобудованому стані.

Довгий час її територія охоронялася, однак сьогодні вона повністю занедбана, а паркан довкола неї частково зруйнований. Біля будівлі повно мотлоху, старих меблів та зарослих кущів, у яких ховаються безхатьки.

5 фото
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Раніше «Главком» розповідав про одну із найвідоміших і найстаріших недобудов Києва – корпус Театрального університету імені Івана Карпенка-Карого. Реалізація цього проєкту почалася майже 50 років тому, у 1976 році.

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Теги: Київ нерухомість будівництво лікарня житло

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