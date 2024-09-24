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Будівля театрального інституту на Львівській площі: історія 50-річної недобудови

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Будівля театрального інституту на Львівській площі: історія 50-річної недобудови
Рішення про будівництво нового навчального корпусу театрального інституту було прийнято в далекому 1973 році
фото: glavcom.ua

На початку 2000-х Міністерство культури вирішило залучити інвестора, який добудує корпус вишу

Однією із найвідоміших і найстаріших недобудов Києва є корпус Театрального університету імені Івана Карпенка-Карого. Реалізація цього проєкту почалася майже 50 років тому, у 1976 році.

За проєктом команди архітекторів Анатолія Добровського та Януша Віга, будівля мала стати важливою складовою частиною реконструкції Львівської площі 1970-х років. «Главком» нагадує історію 50-річної недобудови. 

Будівля театрального інституту на Львівській площі: історія 50-річної недобудови фото 1

Ще на стадії проєктування автори внесли оригінальню пропозицію, щоб влаштувати автомобільний проїзд на першому рівні дев’ятиповерхового корпусу, щоб з’єднати вулицю Рейтарську з Львівською площею. Також проєкт передбачав пішохідні естакади, які мали з’єднувати головні будівлі на площі.

Кошторис проєкту навчального корпусу на той час був колосальним і складав 2,953 млн радянських рублів.

Історія

Рішення Ради міністрів УРСР про будівництво нового навчального корпусу театрального інституту було прийнято в червні 1973 року, а вже в грудні Міськвиконком розпорядився виділити під будівництво ділянку в 0,3 га і знести розташовані на ньому «малоцінні» двоповерхівки № 41, 43, 45 по вулиці Рейтарській. Перші креслення будівлі датовані 1974 роком, а вже до 1976 року архітекторами Олегом Уманцем, Анатолієм Добровольським і Янушем Вігом був підготовлений проєкт, який, втім, у другій половині 1980-х коректувався.

Будівля театрального інституту на Львівській площі: історія 50-річної недобудови фото 2

Ця будівля повинна було завершити ансамбль найсучаснішої площі в центрі Києва: після Будинку художника і висотного Будинку торгівлі в комплексі з будівництвом корпусу театрального інституту була запланована її реконструкція.

Будівля театрального інституту на Львівській площі: історія 50-річної недобудови фото 3

Архітектура корпусу узгоджувалася з сусідніми будівлями: з боку головного корпусу інституту імені Карпенка-Карого (Ярославів Вал, 40) новострой оформлявся характерними для сусіда вікнами, а що примикає з іншого боку житловий будинок НАН України (вулиця Стрітенська, 17) повторювався округленими кутами. У центрі площі передбачалося розмістити вихід зі станції метро «Львівська брама». 

  • 9909,9 тис. кв. м – загальна площа 9-поверхового театрального довгобуду
  • Площа забудови – 2,323 тис. кв. м
  • Кошторисна вартість – 2953,47 тис. руб.
  • Вартість одного квадратного метра – 279,29 руб. (у цінах 1976 року)

Чому будівництво зупинилося

У середині 80-х років темп будівельно-монтажних робіт почав зменшуватися. За офіційною версією, через аварію на Чорнобильській АЕС кошти від фінансування цього проєкту були перерозподілені на ліквідацію наслідків катастрофи, будівництво житла для переселенців з зони відчуження та пов’язані з цим першочергові потреби. У 1990-х коштів на добудову проєкту забракло зовсім, тож його реалізація була заморожена.

Будівля театрального інституту на Львівській площі: історія 50-річної недобудови фото 4

На початку 2000-х Міністерство культури висунуло пропозицію залучити інвестора, який добудує корпус для столичного театрального вишу. Проте будівельні роботи так і не розпочалися.

Час від часу Київська влада неодноразово виставляла недобудований об’єкт на інвестиційні конкурси, але жодного результату це не принесло. Інвестори визнали будівлю непридатною.

Будівля театрального інституту на Львівській площі: історія 50-річної недобудови фото 5

Що стосується нинішнього стану будівлі, то, за словами архітектора Вадима Жежеріна, його можна добудувати, якщо буде відповідний висновок експертизи, головне – не термін давності конструкцій, а їх стан.

Будівля театрального інституту на Львівській площі: історія 50-річної недобудови фото 6

Якщо ж Київська влада наважиться на демонтаж будівлі, то це завдасть чимало клопотів. Як зазначають експерти, демонтаж – це надовго наполовину перекрита Львівська площа і майже цілодобові пробки на Ярославовому Валу та вулиці Бульварно-Кудрявській.

Раніше повідомлялося, що 25 років тому у Деснянському районі Києва розпочалося будівництво житлового комплексу «Дніпровські Вежі». Станом на сьогодні жодна з будівель не введена в експлуатацію та навіть недобудована.

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Теги: Київ історія метро будівництво фінансування реконструкція Міністерство культури

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