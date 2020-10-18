У Британії з’явилося нове графіті Бенксі



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На графіті дівчинка крутить замість обруча колесо велосипеда

Поки графіті не було офіційно визнано, місцева влада закрила його екраном

Нове графіті вуличного художника Бенксі з'явилося у британському місті Ноттінгем.

Справжність картини художник підтвердив у себе в Instagram.

Йдеться про зображення дівчинки, яка крутить замість обруча колесо велосипеда.

Як зазначає ВВС, воно з'явилося на стіні салону краси, поруч з прикутим до стовпа старим велосипедом – у нього якраз не вистачає одного колеса.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Banksy (@banksy) 17 Жов 2020 р. о 2:15 PDT

Поки графіті не було офіційно визнано, місцева влада закрила дівчинку екраном, проте незабаром екран було зафарбовано іншим графіті. На даний момент його вже відмили.

Після підтвердження автентичності графіті люди почали фотографуватися на його фоні.

Нагадаємо, через анонімність Бенксі втратив права на одну із найвідоміших робіт.

Також влітку в Італії знайшли вкрадений малюнок Бенксі.