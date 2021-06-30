Під Києвом зник безвісти 17-річний хлопець (фото)

Хлопець пішов із дому 27 червня і досі не повернувся

Правоохоронці Бучанського районного управління поліції розшукують неповнолітнього Віталія Сіренка.

27 червня близько 21:00 17-річний хлопець залишив місце проживання по вул. Островського в м. Буча та наразі його місцезнаходження невідоме. Про це повідомляє «Київ оперативний».

Прикмети хлопця: на вигляд 17-18 років, зріст 170 см, середньої статури, волосся темне, обличчя овальне, очі карі.

Був одягнений: рожева футболка, чорні джинсові шорти, білі кросівки. При собі мав наплічник із червоно-блакитним візерунком.

Розшукується Віталій Сіренко

Поліція просить при отриманні будь-якої інформації щодо можливого місця знаходження хлопця телефонувати за номером спецлінії поліції «102».

Як повідомлялося, 28 червня столичні правоохоронці розшукали та повернули додому п’ятирічного хлопчика, який 27 червня ввечері зник з двору будинку на самокаті. Вранці дитину правоохоронці знайшли у полі в Голосіївському районі.