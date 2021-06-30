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    Під Києвом зник безвісти 17-річний хлопець (фото)

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    Поліція розшукує зниклого неповнолітнього хлопця - Під Києвом зник безвісти 17-річний хлопець (фото)
    Поліція розшукує зниклого неповнолітнього хлопця
    Фото з відкритих джерел

    Хлопець пішов із дому 27 червня і досі не повернувся

    Правоохоронці Бучанського районного управління поліції розшукують неповнолітнього Віталія Сіренка.

    27 червня близько 21:00 17-річний хлопець залишив місце проживання по вул. Островського в м. Буча та наразі його місцезнаходження невідоме. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    Прикмети хлопця: на вигляд 17-18 років, зріст 170 см, середньої статури, волосся темне, обличчя овальне, очі карі.

    Був одягнений: рожева футболка, чорні джинсові шорти, білі кросівки. При собі мав наплічник із червоно-блакитним візерунком.

    Розшукується Віталій Сіренко
    Розшукується Віталій Сіренко

    Поліція просить при отриманні будь-якої інформації щодо можливого місця знаходження хлопця телефонувати за номером спецлінії поліції «102».

    Як повідомлялося, 28 червня столичні правоохоронці розшукали та повернули додому п’ятирічного хлопчика, який 27 червня ввечері зник з двору будинку на самокаті. Вранці дитину правоохоронці знайшли у полі в Голосіївському районі.

    Теги: Національна поліція України діти Київщина Буча розшук
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    Під Києвом зник безвісти 17-річний хлопець (фото)