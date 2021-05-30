Побіг за собакою. На Черкащині всю ніч шукали хлопчика, який заблукав у лісі

Пошуки ускладнювала темна пора та те, що хлопчик не відгукувався, коли його кликали

У селі Свидівок на Черкащині усю ніч тривали пошуки 6-річного Сашка, що зник у лісі. Малий пропав напередодні увечері, батьки марно намагалися самотужки його розшукати та, зрештою, звернулися до правоохоронців, ідеться у повідомленні пресслужби поліції області.

Поліцейських Черкаського районного управління, батальйону поліції особливого призначення, ювенальної превенції, сектору протидії домашнього насильства, кінологічної служби, а також військовослужбовців Національної гвардії України було піднято по тривозі.

Допомагали з пошуками інспектори роти з обслуговування водних об'єктів Управління патрульної поліції, які обстежували лісові хащі за допомогою тепловізорів. До них також приєдналися небайдужі черкащани.

Однак, пошуки ускладнювала темна пора та те, що хлопчик не відгукувався, коли його кликали.

Пошукові роботи тривали всю ніч, аби знайти дитину, обстежили квадрат в районі 10 кілометрів. Перевіряли хащі та водно-болотні угіддя.

На ранок, о 5:30 годині, Сашка знайшли. На нього натрапили місцеві мешканці. З’ясувалося, що малий грався у дворі, коли його улюблений пес Амур вибіг на вулицю. Хлопчик кинувся наздоганяти чотирилапого друга. Амур повів дитину до лісу, а там обоє зникли.

Коли Сашка відшукали, він зляканий сидів неподалік болота, обіймав собаку та плакав. На щастя, з дитиною все було добре. Хлопчика доставили додому та передали родичам.

Нагадаємо, напередодні у Києві журналістка Юлія Лавришин завадила викраденню хлопчика. На її очах дитину до машини тягнув за руку чоловік, малий пручався і кричав, однак людей довкола не було. Інцидент трапився на проспекті Шухевича, серед білого дня.