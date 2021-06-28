Пошуки тривали всю ніч. Столична поліція знайшла в полі зниклого хлопчика (фото)

До розшуку хлопчика були залучені ювенальні поліцейські, дільничні, спецпризначенці, військовослужбовці Нацгвардії, екіпажі патрульної поліції та кінологи зі службовими собаками

Сьогодні, 28 червня, столичні правоохоронці розшукали та повернули додому п’ятирічного хлопчика, який 27 червня ввечері зник з двору будинку на самокаті. Вранці дитину правоохоронці знайшли у полі в Голосіївському районі. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Інформація про зникнення малолітньої дитини до поліції надійшла 27 червня близько 18:00 від матері дитини. Жінка розповіла, що її син катався на самокаті у дворі будинку і зник. Поліцейські негайно розпочали пошуки дитини.

Як розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко, до розшуку хлопчика були залучені ювенальні поліцейські, дільничні, спецпризначенці, військовослужбовці Нацгвардії, екіпажі патрульної поліції та кінологи зі службовими собаками.

«Орієнтування з прикметами зниклого хлопчика надали всім патрулям поліції. Окрім того, до пошуку долучились волонтери, які відгукнулись у соціальних мережах. Правоохоронці опитали сусідів, прочесали територію району, перевірили парки, дитячі майданчики та усі місця, де міг бути хлопчик. Пошуки неповнолітнього тривали до ранку. Близько 8:00 в ході проведення розшукових заходів спецпризначенці полку поліції особливого призначення № 2 знайшли дитину у полі в Голосіївському районі», – повідомив Крищенко.

За час пошуків з хлопчиком нічого поганого не трапилось. Дитину оглянули медики і повернули батькам.

Правоохоронці закликають усіх громадян сумлінно ставитись до своїх обов’язків по вихованню дітей і належного нагляду за ними. «Не залишайте без уваги дітей навіть на нетривалий час, тим більше під час відпочинку біля водойм, у лісі або у парках. Безпека дітей – цілковита відповідальність батьків та осіб, що їх замінюють», – зазначили в поліції.

Нагадаємо, поліцейські Києва розшукують Боднар Ліберту Анатоліївну, 2004 року народження, яка зникла ще в січні минулого року.