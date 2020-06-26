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    Порушує карантин кожен четвертий перевірений об’єкт, — Держспоживслужба

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    Далеко не всі заклади харчування дотримуються карантинних правил&nbsp; - Порушує карантин кожен четвертий перевірений об’єкт, — Держспоживслужба
    Далеко не всі заклади харчування дотримуються карантинних правил 

    Інспектори фіксують порушення протиепідеміологічних правил на об'єктах, яким дозволили працювати в карантин.

    Кожен четвертий об’єкт, перевірений Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, не дотримується протиепідеміологічних правил.

    Про це повідомила пресслужба відомства.

    Там зазначили, що територіальні органи Держспоживслужби щоденно перевіряють понад 4 тисячі об’єктів господарювання, яким дозволили працювати в карантин.

    Так, 23 червня перевірили 4269 об’єктів, із них 650 — закладів громадського харчування. На кожному четвертому об’єкті виявили порушення дотримання вимог протиепідемічних заходів.

    895 порушникам надали приписи (пропозиції), 74 оштрафували, у 189 випадках про порушення повідомили органи місцевої влади та у 102 — органи Національної поліції.

     «… результатом проведеної роботи мають бути не тільки вжиті заходи адміністративного впливу, але й приведення об’єктів до максимальних рівнів безпеки, мінімізація ризиків виникнення та поширення інфекційних захворювань, і у підсумку — усвідомлення суб’єктами господарювання та суспільством відповідальності за здоров’я та життя населення», — йдеться у повідомленні Держспоживслужби.

    Як стало відомо сьогодні, Київ готовий ухвалити рішення про повернення до жорсткого карантину.

    Станом на ранок 26 червня, за даними Міністерства охорони здоров'я, у Києві підтверджено 4726 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 113 осіб.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      41117
    • Хворіють
      21732
    • Одужали
      18299
    • Померли
      1086

    Також МОЗ назвало регіони, які не готові до послаблення карантину.

    Станом на ранок 26 червня в Україні фіксують новий антирекорд, який складає 1 109 нових випадків коронавірусу. Днем раніше було зафіксовано 994 нові випадки, що вчора стало рекордним показником за весь час пандемії.  Найбільше заражень зафіксували в Львівській, Рівненській областях та Києві.

    Нагадаємо, що в Україні на журналістів почали нападати за зйомки порушень карантину.

     

    торгівля штраф хвороби карантин харчування коронавірус
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