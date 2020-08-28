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    Після піврічного карантину Національна опера запросить меломанів в театр 18 вересня

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    <p>Національна опера України відкриває новий театральний сезон</p> - Після піврічного карантину Національна опера запросить меломанів в театр 18 вересня

    Національна опера України відкриває новий театральний сезон

    До 31 жовтня опера працюватимемо для глядачів 3 рази на тиждень

    Відкриття нового сезону Національної опери фірмовим великим гала-концертом передбачалося 1 вересня. Але карантинні обмеження внесли свої корективи у графік і театр тепер запрошує на відкриття сезону18 вересня.

    «Після піврічного перебування у карантинному простої Національна опера України починає підготовку до відкриття нового театрального сезону, що заплановане на 18 вересня», - розповів «Главкому» головний режисер театру, народний артист України Анатолій Солов’яненко.

    Зважаючи на існуючі обмеження, у період до 31 жовтня опера працюватимемо для глядачів 3 рази на тиждень із наступними щотижневими програмами:

    • щоп’ятниці - концертна програма солістів оперної трупи під рояль (програми щотижня будуть різними);
    • щосуботи - концертна програма солістів балету театру (під фонограму);
    • щонеділі - одна з оперних вистав, що не потребують великого оркестру та виконуватимуться без участі хору та балету («Наталка Полтавка» у адаптованій версії, «Моцарт і Сальєрі», «Служниця-пані») або балет «Кармен-сюїта» (виконуватиметься під фонограму).

    Всі заходи проходитимуть без антракту з максимальною тривалістю до 80 хвилин. Дотримання глядачами маскового режиму та температурного скринінгу є обов’язковими. Розміщення у залі здійснюватиметься відповідно до діючих вимог.

    «Але, незважаючи на складнощі, колектив театру сповнений оптимізму. Точний репертуарний план буде оголошено у найближчі дні», - зазначив Солов’яненко.

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