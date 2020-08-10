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    Культура

    100-річчя під час карантину. Театр Франка анонсував великий ювілейний вечір

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    Театр ім. І. Франка під час карантину святує своє 100-річчя - 100-річчя під час карантину. Театр Франка анонсував великий ювілейний вечір
    Театр ім. І. Франка під час карантину святує своє 100-річчя

    Керівник Національного театру розповів, чи підвищуватимуться ціни на квитки

    27 і 28  серпня Національний театр імені Івана Франка проведе великий ювілейний вечір на честь свого 100-річчя. Вітання з приводу цієї дати перша театральна сцена України приймала ще у січні 2020 року. Ювілейний вечір був запланований на весну, ближче до закриття сезону. Втім ситуація з коронавірусом внесла корективи в творчі графіки. 

    Тепер ювілейний вечір триватиме два дні поспіль і відбудеться у кінці літа. На подію запрошені і театрали, і представники політичної еліти. Ювілейна імпреза передбачає як екскурс у велике історичне минуле цього театру, так і творчі сюрпризи від молодого покоління франківців, яке влилося в трупу франківців, коли головним режисером театру став Дмитро Богомазов. 

    «Специфіка ювілейного вечора,  як і всього комплексу заходів, присвячених 100-річчю театру, тісно пов’язана із запровадженням в країні карантинних заходів, – коментує підготовку до ювілейного заходу художній керівник Національного театру імені Франка, народний артист України Михайло Захаревич. – Чому ювілейний вечір буде проведено саме 27 і 28  серпня? На наш погляд, це  логічно, тому що  28 січня 1920 року в день народження театру – театру і було присвоєно ім’я Івана Яковича Франка».

    Керівник театру ім. І. Франка запрошує усіх на ювілей
    Керівник театру ім. І. Франка запрошує усіх на ювілей

    Керівник театру запевняє, що нинішнє напружене літо Національний ний театр переживає нормально А ось найбільші неприємності в театрі, звісно, викликані Covid-19. Це і матеріальні, і творчі, і психологічні проблеми. Проте, з 1 липня наш театр інтенсивно працює в умовах карантинних вимог. 

    «Зал заповнений на третину – і це дещо незвично для нас. Але квитки глядачі вже  купують на наступний сезон, який розпочнеться 15 вересня. Тим часом, у липні відбулася  прем’єра «Украденого щастя» Івана Франка у постановці Дмитра Богомазова, прем’єра пройшла з успіхом. А у серпні – прем’єра на нашій Камерній сцені ім. Сергія Данченка, вистава «Крум» в постановці  молодого режисера Давида Петросяна. Глядачі схвально і доброзичливо прийняли   і експериментальну драматургію, і нову виставу нашого театру», – говорить Захаревич. 

    Директор театру також прокоментував тему цін на квитки, підвищення яких зараз активно обговорюють в  мережах. «Дай Боже, щоб наші глядачі мали змогу купляти квитки за тими цінами, які є  у нас на сьогоднішній день...», – зазначив він. 

    Що далі на нашій франківській сцені? До Нового року вийде прем’єра вистави «Трамвай Бажання» Теннесі Вільямса в постановці Івана Уривського. Він також розпочав підготовку до масштабної роботи над проєктом «Пер Гюнт» за п’єсою Генріка Ібсена. 

    «Якщо матеріальний стан театру дозволить, то вже в  грудні  у нас вийде  прем’єра  вистави «Сірано де Бержерак» Ростана в постановці Юрія Одинокого. І це далебі ще не всі нові творчі проєкти Будемо сподіватися, що театральне життя у світі і в Україні повернеться в нормальний ритм і тоді  можна буде обговорювати інші творчі плани»,  – керівник Національного театру імені Франка, народний артист України Михайло Захаревич.

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    театр карантин Михайло Захаревич
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