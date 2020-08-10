100-річчя під час карантину. Театр Франка анонсував великий ювілейний вечір



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Театр ім. І. Франка під час карантину святує своє 100-річчя

Керівник Національного театру розповів, чи підвищуватимуться ціни на квитки

27 і 28 серпня Національний театр імені Івана Франка проведе великий ювілейний вечір на честь свого 100-річчя. Вітання з приводу цієї дати перша театральна сцена України приймала ще у січні 2020 року. Ювілейний вечір був запланований на весну, ближче до закриття сезону. Втім ситуація з коронавірусом внесла корективи в творчі графіки.

Тепер ювілейний вечір триватиме два дні поспіль і відбудеться у кінці літа. На подію запрошені і театрали, і представники політичної еліти. Ювілейна імпреза передбачає як екскурс у велике історичне минуле цього театру, так і творчі сюрпризи від молодого покоління франківців, яке влилося в трупу франківців, коли головним режисером театру став Дмитро Богомазов.

«Специфіка ювілейного вечора, як і всього комплексу заходів, присвячених 100-річчю театру, тісно пов’язана із запровадженням в країні карантинних заходів, – коментує підготовку до ювілейного заходу художній керівник Національного театру імені Франка, народний артист України Михайло Захаревич. – Чому ювілейний вечір буде проведено саме 27 і 28 серпня? На наш погляд, це логічно, тому що 28 січня 1920 року в день народження театру – театру і було присвоєно ім’я Івана Яковича Франка».

Керівник театру ім. І. Франка запрошує усіх на ювілей

Керівник театру запевняє, що нинішнє напружене літо Національний ний театр переживає нормально А ось найбільші неприємності в театрі, звісно, викликані Covid-19. Це і матеріальні, і творчі, і психологічні проблеми. Проте, з 1 липня наш театр інтенсивно працює в умовах карантинних вимог.

«Зал заповнений на третину – і це дещо незвично для нас. Але квитки глядачі вже купують на наступний сезон, який розпочнеться 15 вересня. Тим часом, у липні відбулася прем’єра «Украденого щастя» Івана Франка у постановці Дмитра Богомазова, прем’єра пройшла з успіхом. А у серпні – прем’єра на нашій Камерній сцені ім. Сергія Данченка, вистава «Крум» в постановці молодого режисера Давида Петросяна. Глядачі схвально і доброзичливо прийняли і експериментальну драматургію, і нову виставу нашого театру», – говорить Захаревич.

Директор театру також прокоментував тему цін на квитки, підвищення яких зараз активно обговорюють в мережах. «Дай Боже, щоб наші глядачі мали змогу купляти квитки за тими цінами, які є у нас на сьогоднішній день...», – зазначив він.

Що далі на нашій франківській сцені? До Нового року вийде прем’єра вистави «Трамвай Бажання» Теннесі Вільямса в постановці Івана Уривського. Він також розпочав підготовку до масштабної роботи над проєктом «Пер Гюнт» за п’єсою Генріка Ібсена.

«Якщо матеріальний стан театру дозволить, то вже в грудні у нас вийде прем’єра вистави «Сірано де Бержерак» Ростана в постановці Юрія Одинокого. І це далебі ще не всі нові творчі проєкти Будемо сподіватися, що театральне життя у світі і в Україні повернеться в нормальний ритм і тоді можна буде обговорювати інші творчі плани», – керівник Національного театру імені Франка, народний артист України Михайло Захаревич.