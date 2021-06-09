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    Пів сотні молодих талановитих киян отримають премію міського голови (список)

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    П&rsquo;ятий рік поспіль міська влада відзначає премією талановиту молодь Києва - Пів сотні молодих талановитих киян отримають премію міського голови (список)
    П’ятий рік поспіль міська влада відзначає премією талановиту молодь Києва
    Фото з відкритих джерел

    Премія заснована у 2016 році та присуджується щороку до Дня молоді

    За особливі досягнення в розбудові столиці України 50 молодих талановитих киян отримають премію київського міського голови. Грошову винагороду у розмірі 10 тисяч гривень отримають лауреати за свій внесок у розвиток молодіжного руху, наукові та творчі досягнення столиці. Підписано відповідне розпорядження київського міського голови №441. Про це повідомила заступниця голови Київської міської держадміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень Олена Говорова.

    Чиновниця зазначила, що перелік лауреатів затверджено з урахуванням рішення відповідної конкурсної комісії.

    Список лауреатів премії київського міського голови за особливі досягнення молоді в розбудові столиці

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    «П’ятий рік поспіль міська влада відзначає премією талановиту молодь Києва за особливий внесок у розбудову нашого міста. За результатами засідання конкурсної комісії обрано 50 найкращих молодих і талановитих кандидатів, серед яких премії розподілилася за номінаціями: за наукові досягнення – 20, за творчі досягнення – 15, за внесок у розвиток молодіжного руху – 15», – зауважила Олена Говорова.

    Відповідно до розпорядження, виплату премій забезпечуватиме Департамент молоді та спорту КМДА в межах бюджетних призначень за галуззю «Соціальні програми з питань сім’ї, дітей та молоді» на 2021 рік.

    Премія заснована у 2016 році та присуджується щороку до Дня молоді за видатні досягнення молоді у розбудові столиці України, здійснені у календарному році, що передує її присудженню (при цьому можуть також враховуватися досягнення претендента за попередні роки). Премію вручають в одній із номінацій громадянам України віком від 14 до 35 років, місце проживання яких зареєстровано у Києві.
    Лауреатів премії київського міського голови буде урочисто відзначено в рамках молодіжної акції «Таланти Києва» з нагоди Дня молоді.
    Теги: Віталій Кличко Київ КМДА кияни премія молодь
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    Пів сотні молодих талановитих киян отримають премію міського голови (список)