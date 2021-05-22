В Україні започаткують Нацраду з питань молоді, чим вона буде займатися

Згідно з документом, молодь – це люди у віці від 14 до 35 років

Закон про основи молодіжної політики в Україні набув чинності

Закон «Про основні засади молодіжної політики» сьогодні набрав чинності Він передбачає створення Національної ради з питань молоді.

Документ вчора опублікували у виданні «Голос України».

Він набирає чинності з дня оприлюднення, проте частина норм введуть в дію з 1 січня 2022 року. Йдеться про статті, що стосуються фінансового забезпечення молодіжної політики та фінзабезпечення Українського молодіжного фонду.

Згідно з документом, молодь – це люди у віці від 14 до 35 років. Закон вводить механізми залучення молоді до процесу вироблення та прийняття рішень. На національному рівні – через Національну раду з питань молоді при Кабінеті міністрів, а на місцевому – через молодіжні ради та радників з питань молоді.

Національна рада з питань молоді в межах своїх повноважень буде:

вивчати стан виконання законів, постанов Верховної ради, указів президента, постанов Кабінету міністрів, інших нормативно-правових актів у сфері молодіжної політики;

брати участь у підготовці, розглядати і вносити пропозиції, висновки, рекомендації до Національної молодіжної стратегії, Програми діяльності КМУ, проєктів державних цільових програм у сфері молодіжної політики;

заслуховувати і оцінювати інформацію про стан реалізації молодіжної політики за відповідний період;

взаємодіяти з відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, що займаються питаннями молоді;

щорічно готувати звіт про свою діяльність і передавати його в Кабмін.

Врегульована діяльність Українського молодіжного фонду. Він є бюджетною установою, яка виконує спеціальні функції зі сприяння реалізації завдань молодіжної політики. Його діяльність спрямовує і координує Міністерство молоді та спорту.

У цього відомства також будуть свої завдання:

експертний відбір молодіжних проєктів, надання грантів на їх реалізацію, моніторинг їх реалізації;

сприяння реалізації завдань молодіжної політики, розвиток інноваційних форм, методів та інструментів молодіжної роботи;

співпраця з українськими та іноземними фізичними та юридичними особами приватної та державної форм власності;

створення сприятливих умов для реалізації молодіжних проєктів, у тому числі шляхом контролю за процесом їх реалізації;

стимулювання розробки нових, конкурентоспроможних, в тому числі інклюзивних молодіжних проєктів;

підтримка реалізації міжнародних проєктів та програм міжнародного співробітництва, у тому числі програм міжнародних молодіжних обмінів, сприяння формуванню позитивного іміджу України у світі;

підтримка молодіжних і дитячих громадських об’єднань, інших суб’єктів молодіжної роботи на всіх етапах реалізації молодіжних проєктів, фінансування яких буде відбуватися коштом грантів, наданих фондом.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон «Про основні засади молодіжної політики». Згідно з документом, молодь – це люди віком від 14 до 35 років.