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    Киян запрошують на курс із покращення пам’яті

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    Курс&nbsp;допоможе краще тримати інформацію в голові - Киян запрошують на курс із покращення пам’яті
    Курс допоможе краще тримати інформацію в голові
    Малюнок з відкритих джерел

    Під час онлайн-курсу буде п'ять лекцій

    Із 28 травня до 7 червня Київський молодіжний центр і Центр розвитку пам’яті проведуть онлайн-курс «Суперпам’ять». Проєкт має на меті навчити молодь краще запам’ятовувати інформацію на навчанні та роботі. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

    Усього за 5 лекцій слухачі дізнаються:

    • як запам’ятовувати будь-яку інформацію у правильній послідовності;
    • секрети запам’ятовування текстової інформації;
    • способи правильно запам’ятовувати іншомовні слова.

    «Сьогодні людину переслідує безліч інформації: на роботі, навчанні, вдома. Навіть у транспорті ми споживаємо контент у своїх смартфонах. Не дивно, що нам стає складно запам’ятовувати навіть прості речі. Саме тому ми запускаємо онлайновий курс, який допоможе краще тримати інформацію в голові», – сказала керівник проєкту Ксенія Карасьова.

    Спікер курсу – засновник і тренер Центру розвитку пам’яті, доктор філософії у галузі філософії науки Богдан Руденко. Останні шістнадцять років він навчає мнемотехніки: допомагає людям запам’ятовувати інформацію.

    Реєстрація обов’язкова за посиланням: https://cutt.ly/gbHIsLV.

    Як повідомлялося, Управління туризму та промоцій Київської міської держадміністрації розробило проєкт створення першої Академії гостинності для волонтерів – тих, хто хоче показати Київ іноземним чи вітчизняним туристам. Це буде курс вдосконалення майстерності з проведенням семінарів, тренінгів та повним курсом навчання для підвищення рівня кваліфікації

    Теги: Київ кияни молодь
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    Киян запрошують на курс із покращення пам’яті