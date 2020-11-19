Південний міст знову перекриють через ремонт

Дорожники проведуть протиаварійні роботи на одному зі швів мосту

Рух Південним мостом буде обмежено у вихідні

Із 23:00 20 листопада до 06:00 23 листопада буде частково обмежено рух транспорту на естакаді Південного мосту. Про це попереджає комунальна корпорація «Київавтодор».

Старі деформаційні шви не витримують сучасного навантаження. На естакаді Південного мосту проведуть протиаварійні роботи на одному зі швів.

Працюватимуть у напрямку правого берега.

Роботи виконають на вихідні, щоб менше впливати на трафік.

Київавтодор перепрошує за тимчасові незручності.





Ремонтні роботи проводитимуться на естакаді мосту

Нагадаємо, з 7 серпня до 28 вересня на Південному мосту проводилося оновлення опор і поточний ремонт деформаційних швів.