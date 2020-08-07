Від сьогодні Південний міст стане в заторі до кінця вересня



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На мосту буде обмежено рух крайньою правою смугою

На Південному мосту починаються ремонтні роботи. У зв'язку з чим із 22:00 7 серпня до 28 вересня на мосту буде частково обмежено рух. Про це повідомила комунальна корпорація «Київавтодор».

«На Південному мосту розпочинається оновлення опор і поточний ремонт деформаційних швів. Дорожники працюватимуть у напрямку Наддніпрянського шосе», - йдеться в повідомленні.

Під час робіт рух буде частково обмежено крайньою правою смугою.

Київавтодор перепрошує за незручності.

Як повідомлялося, наприкінці цього тижня завершиться капітальний ремонт дороги на проспекті Любомира Гузара в Києві.

Із 6 серпня до 14 серпня буде частково обмежено рух транспорту на Либідській площі в Києві у зв’язку з ремонтними роботами.