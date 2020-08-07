Від сьогодні Південний міст стане в заторі до кінця вересня
На мосту буде обмежено рух крайньою правою смугою
На Південному мосту починаються ремонтні роботи. У зв'язку з чим із 22:00 7 серпня до 28 вересня на мосту буде частково обмежено рух. Про це повідомила комунальна корпорація «Київавтодор».
«На Південному мосту розпочинається оновлення опор і поточний ремонт деформаційних швів. Дорожники працюватимуть у напрямку Наддніпрянського шосе», - йдеться в повідомленні.
Під час робіт рух буде частково обмежено крайньою правою смугою.
Київавтодор перепрошує за незручності.
Як повідомлялося, наприкінці цього тижня завершиться капітальний ремонт дороги на проспекті Любомира Гузара в Києві.
Із 6 серпня до 14 серпня буде частково обмежено рух транспорту на Либідській площі в Києві у зв’язку з ремонтними роботами.