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    На Подільсько-Воскресенському мосту встановили прогони вагою 2,4 тис. тонн (відео)

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    Встановлення прогонів&nbsp;Подільсько-Воскресенського мостового переходу - На Подільсько-Воскресенському мосту встановили прогони вагою 2,4 тис. тонн (відео)
    Встановлення прогонів Подільсько-Воскресенського мостового переходу
    Фото: скріншот відео

    Прогони встановлювали за допомогою плавучого понтона, обладнаного супердомкратами

    На Подільсько-Воскресенському мостовому переході тривають будівельні роботи. Зокрема, завершено встановлення трьох великих металоконструкцій в напрямку вулиці Набережно-Хрещатицької. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу, відповідаючи на запитання, отримані від ЗМІ.

    Він також оприлюднив відео, що відбувається на будівництві мосту.

    «Роботи на Подільсько-Воскресенському мостовому переході тривають. Сьогодні будівельники завершили встановлювати три великих металоконструкції в напрямку вулиці Набережно-Хрещатицької. Загальна вага цих прогонів - 2400 тонн. Встановлювали їх за допомогою плавучого понтона, обладнаного супердомкратами», - повідомив Кличко.  

    Також триває процес встановлення арочної конструкції мосту в проєктне положення - до нього залишилося ще 10 сантиметрів. Фахівці використовують потужні домкрати, що по міліметрах опускають величезний прогін, та постійно контролюють навантаження на ванти, що тримають конструкцію. 

    «А в напрямку Троєщини вже готові опори для майбутніх прогонів мосту. Триває і влаштування насипу проїжджої частини на Русанівських садах. Там, до речі, паралельно бетонують основу для майбутньої гілки метрополітену», - зазначив Кличко.

    Теги: Віталій Кличко Київ будівництво міст
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