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    Два мости в Києві засяяли блакитними вогнями (фото)

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    Парковий пішохідний міст через Дніпро підсвітили блакитними вогнями - Два мости в Києві засяяли блакитними вогнями (фото)
    Парковий пішохідний міст через Дніпро підсвітили блакитними вогнями
    Фото: КМДА

    Київ долучився до всесвітньої акції Pneumolight у боротьбі з пневмонією

    У четвер, 12 листопада, у Всесвітній день боротьби із пневмонією, Київ долучився до всесвітньої акції Pneumolight. Блакитними вогнями підсвітили Подільсько-Воскресенський мостовий перехід і Парковий пішохідний міст через Дніпро. Про це повідомили в Управлінні міжнародних зв’язків Київської міської держадміністрації.

    ТРЦ «Гулівер» також долучився до цього міжнародного проєкту та підсвітив будівлю блакитними вогнями, задіявши найбільший медіафасад площею 17 тис. кв. м, заради привернення уваги громадськості й мешканців Києва до проблеми захворюваності на пневмонію та формування здорового способу життя містян.

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    Два мости в Києві засяяли блакитними вогнями (фото)
    Два мости в Києві засяяли блакитними вогнями (фото)
    Два мости в Києві засяяли блакитними вогнями (фото)
    Два мости в Києві засяяли блакитними вогнями (фото)
    Два мости в Києві засяяли блакитними вогнями (фото)
    Два мости в Києві засяяли блакитними вогнями (фото)
    Два мости в Києві засяяли блакитними вогнями (фото)
    Два мости в Києві засяяли блакитними вогнями (фото)

    Ініціатор цієї акції – Асоціація підтримки хворих на пневмонію та членів їх сімей (NEUMOAI) – намагається привернути увагу суспільства до необхідності об’єднати зусилля у боротьбі із пневмонією, поінформувати містян про це небезпечну хворобу, особливо в нових умовах пандемії коронавірусу.

    Цього року також до акції долучилось понад 47 країн світу, де підсвітили понад 200 будівель.

    Теги: Київ акція КМДА хвороби міст
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