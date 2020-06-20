Планові роботи на насосній станції: де у Києві не буде води



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Київводокалан закликав мешканців міста запастися водою

Київводоканал« забезпечить жителів масивів питною водою з 9 автоцистерн

На цих вихідних у деяких житлових масивах Києва можливі перебої з водопостачанням. Жителям столиці рекомендують зробити запаси води на два дні.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Тимчасові перебої з водопостачанням можливі з 22:00 19 червня по 20:00 21 червня в житлових масивах Новобіличі, Микільська Борщагівка, Нивки і Галагани, Виноградар, Святошин, Академмістечко та Біличі, а також селищах Горенка і Пуща-Водиця. Вода може зникнути на верхніх поверхах будинків.

Перебої з водопостачанням пов'язані з тим, що будуть замінятися дві великі засувки на водопровідній насосній станції «Виноградар-III», оскільки стара запірна арматура вже критично зношена. Такі ремонтні роботи без зниження тиску у водопровідній мережі зробити неможливо.

«Київводоканал» забезпечить жителів масивів питною водою з 9 автоцистерн. Чергування відбудеться з 06:00 20 червня по наступним адресам: вул. Правди, 31; вул. Волі на розі вул. Світлицького; просп. Свободи, 2; вул. Свободи, 30; вул. Петра Курінного на розі вул. Гната Юри; вул. Гната Юри, 7-Б; вул. Чистяківська, 7; вул. Кулібіна, 5-6; вул. Максименко, 10 (Пуща-Водиця)

Як наголошується, заміна запірної арматури планувалася ще в квітні-травні, однак через введення карантину в країні ремонтні роботи були перенесені на сьогодні. Також у відомстві зазначають, що виконання таких робіт у нічний час і у вихідні дні є найбільш оптимальним.