П'яний школяр у Маріуполі познущався з безхатька «заради розваги»



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Підліток вже зізнався у скоєному

Підліток побив чоловіка, а потім підпалив на ньому одяг

У Маріуполі заради розваги нетверезий школяр побив безхатька, а потім підпалив на ньому одяг та пішов додому. Впродовж доби оперативники затримали підозрюваного, передає Центральний відділ поліції Донецької області.

За інформацією поліції, 1 липня, близько 01:00 до поліції надійшло повідомлення, що на території одного з дитячих садочків у Центральному районі виявлено непритомного чоловіка з численними тілесними ушкодженнями. Потерпілого госпіталізували.

У чоловіка не було при собі документів, та опитати його було неможливо через стан здоров’я. Оперативники розпочали пошуки знайомих та родичів потерпілого. Упродовж кількох годин особу постраждалого було встановлено, ним виявився 37-річний безхатько, повідомили правоохоронці.

«Поліцейські встановили і підозрюваного у злочині. Ним виявився 14-річний неповнолітній, всі факти свідчили про його причетність до злочину. Підліток зізнався у скоєному, як речовий доказ на його одязі було виявлено сліди крові», — йдеться у повідомленні.

Фігуранта затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 15 ст. 115 «Замах на умисне вбивство» Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування, додали у поліції.