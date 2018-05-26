Поблизу стадіону «Олімпійський» відбулась акція на підтримку Сенцова
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Учасники акції тримали плакати з літерами імені Олега Сенцова
Поблизу НСК «Олімпійський», де за півгодини стартує фінальний матч Ліги Чемпіонів УЄФА, відбулась акція на підтримку українського режисера, політв'язня Кремля Олега Сенцова.
Фото з акції оприлюднила очільниця Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун.
На фото учасники акції тримають плакати з літерами імені Олега Сенцова.
#freeSentsov pic.twitter.com/Y7c8UxzcS0— Уляна Супрун (@usuprun) 26 травня 2018 р.
Нагадаємо, у Києві на фасаді Будинку кіно вивісили англомовний банер із закликом звільнити кінорежисера Олега Сенцова. Однак в Управлінні з питань реклами КМДА вирішили, що це політична реклама і через банер на активістів хотіли накласти штраф.
Раніше український політв'язень Олег Сенцов оголосив голодування з вимогою відпустити всіх українців, утримуваних у Росії.
Під посольством Росії у Києві 25 травня кінематографісти проектували на будівлю зображення українських політв’язнів, а також полум‘я.
Сестра Олега Сенцова Наталя Каплан сьогодні спілкувалася по телефону з міністром закордонних справ Павлом Клімкіним. Він запевнив, що поставить питання про голодування Сенцова та звільнення українських політв’язнів в ООН.