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    Поблизу стадіону «Олімпійський» відбулась акція на підтримку Сенцова

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    Поблизу стадіону «Олімпійський» відбулась акція на підтримку Сенцова

    Учасники акції тримали плакати з літерами імені Олега Сенцова

    Поблизу НСК «Олімпійський», де за півгодини стартує фінальний матч Ліги Чемпіонів УЄФА, відбулась акція на підтримку українського режисера, політв'язня Кремля Олега Сенцова. 

    Фото з акції оприлюднила очільниця Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун.

    На фото учасники акції тримають плакати з літерами імені Олега Сенцова.

    Нагадаємо, у Києві на фасаді Будинку кіно вивісили англомовний банер із закликом звільнити кінорежисера Олега Сенцова. Однак в Управлінні з питань реклами КМДА вирішили, що це політична реклама і через банер на активістів хотіли накласти штраф.

    Раніше український політв'язень Олег Сенцов оголосив голодування з вимогою відпустити всіх українців, утримуваних у Росії.

    Під посольством Росії у Києві 25 травня кінематографісти проектували на будівлю зображення українських політв’язнів, а також полум‘я.

    Сестра Олега Сенцова Наталя Каплан сьогодні спілкувалася по телефону з міністром закордонних справ Павлом Клімкіним. Він запевнив, що поставить питання про голодування Сенцова та звільнення українських політв’язнів в ООН.


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