У Києві поліція вимагає зняти банер на підтримку Сенцова – журналістка

Нагадаємо, раніше український політв'язень Олег Сенцов оголосив голодування з вимогою відпустити всіх українців, утримуваних у Росії.

Під посольством Росії у Києві 25 травня кінематографісти проектували на будівлю зображення українських політв’язнів, а також полум‘я.

Сестра Олега Сенцова Наталя Каплан сьогодні спілкувалася по телефону з міністром закордонних справ Павлом Клімкіним. Він запевнив, що поставить питання про голодування Сенцова та звільнення українських політв’язнів в ООН.