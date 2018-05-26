У Києві поліція вимагає зняти банер на підтримку Сенцова – журналістка
-
Розсилка
Поліція вимагає зняти банер, що розміщений на Будинку кіно, розказала Марія Старожицька
У Києві працівники поліції вимагають зняти банер на підтримку незаконно ув’язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова. Про це заявила українська журналістка, письменниця, кінорежисерка Марія Старожицька.
«Поліція вимагає зняти банер на підтримку Сенцова», - написала вона у Facebook.
За її словами, поліція вимагає зняти банер, що розміщений на Будинку кіно по вул. Саксаганського, 6.
Нагадаємо, раніше український політв'язень Олег Сенцов оголосив голодування з вимогою відпустити всіх українців, утримуваних у Росії.
Під посольством Росії у Києві 25 травня кінематографісти проектували на будівлю зображення українських політв’язнів, а також полум‘я.
Сестра Олега Сенцова Наталя Каплан сьогодні спілкувалася по телефону з міністром закордонних справ Павлом Клімкіним. Він запевнив, що поставить питання про голодування Сенцова та звільнення українських політв’язнів в ООН.