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    У Києві поліція вимагає зняти банер на підтримку Сенцова – журналістка

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    У Києві поліція вимагає зняти банер на підтримку Сенцова – журналістка

    Поліція вимагає зняти банер, що розміщений на Будинку кіно, розказала Марія Старожицька

    У Києві працівники поліції вимагають зняти банер на підтримку незаконно ув’язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова. Про це заявила українська журналістка, письменниця, кінорежисерка Марія Старожицька.

    «Поліція вимагає зняти банер на підтримку Сенцова», - написала вона у Facebook.

    За її словами, поліція вимагає зняти банер, що розміщений на Будинку кіно по вул. Саксаганського, 6.

    Нагадаємо, раніше український політв'язень Олег Сенцов оголосив голодування з вимогою відпустити всіх українців, утримуваних у Росії.

    Під посольством Росії у Києві 25 травня кінематографісти проектували на будівлю зображення українських політв’язнів, а також полум‘я.

    Сестра Олега Сенцова Наталя Каплан сьогодні спілкувалася по телефону з міністром закордонних справ Павлом Клімкіним. Він запевнив, що поставить питання про голодування Сенцова та звільнення українських політв’язнів в ООН.

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