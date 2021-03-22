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    Поблизу столичного автовокзалу частково обмежується рух

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    На Автовокзальному шляхопроводі рух обмежать частково &ndash; у першій смузі - Поблизу столичного автовокзалу частково обмежується рух
    На Автовокзальному шляхопроводі рух обмежать частково – у першій смузі

    Ремонтні роботи між Деміївською та Либідською площею триватимуть до 15 квітня

    Сьогодні, 22березня, обмежується рух на шляхопроводі між Деміївською та Либідською площами. Як повідомляє Комунальна корпорація «Київавтодор», це повʼязано з тим, що щляховики розпочали ремонт гранітних бортів.

    Місце проведення ремонтних робіт

    Місце проведення ремонтних робіт

    Рух транспорту на Автовокзальному шляхопроводі буде частково обмежено до 15 квітня.

    Зараз роботи тривають у напрямку просп. Голосіївського. Під час робіт рух обмежено частково – у першій смузі.

    Також «Київавтодор» увагу, що дізнаватися першими про обмеження руху і ремонти столичних шляхів можна у телеграм-каналі «Київ Трафік».

    Раніше стало відомо, що у звʼязку із ремонтними роботами, рух автомобільного транспорту вулицею Борщагівською буде частково обмежено до 1 вересня.

    Теги: Київ ремонт Київавтодор
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