Вночі 29 та 30 вересня у Києві на Південному мості обмежать рух транспорту



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Ремонтні роботи триватимуть уночі на естакаді у бік лівого берега

У ночі проти 29 та 30 вересня із 21:00 до 07:00 естакадою Південного мосту обмежуватимуть рух.

Про це повідомляє пресслужба «Київавтодор».

Згідно з повідомленням, із 21:00 28 вересня до 7:00 29 вересня та з 21:00 29 вересня до 7:00 30 вересня буде обмежено рух естакадою Південного мосту через ремонт водовідвідного лотка.

Роботи триватимуть уночі на естакаді у бік лівого берега.

Нагадаємо, у неділю, 29 вересня, у столичному метрополітені можливі зміни у роботі через проведення футбольного матчу між командами «Динамо» (Київ) та СК «Дніпро-1» (Дніпро) на НСК «Олімпійський».