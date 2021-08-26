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    Початок нового навчального року: Кличко розповів про готовність шкіл Києва

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    Школи столиці завершують підготовку до нового навчального року - Початок нового навчального року: Кличко розповів про готовність шкіл Києва
    Школи столиці завершують підготовку до нового навчального року
    Фото з відкритих джерел

    На підготовку до нового навчального року столиця виділила 1,8 млрд грн

    У школах Києва завершується підготовка до зустрічі учнів 1 вересня. Влітку у кожному другому закладі освіти здійснили поточні або капітальні ремонти. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час Серпневої педагогічної онлайн-конференції.

    Зокрема, в місті відремонтували 217 садочків та 242 школи. На підготовку до нового навчального року столиця виділила 1,8 млрд грн.

    Кличко підкреслив, що сфера освіти дуже важлива для столиці і пріоритетна. За сім останніх років фінансування галузі зросло майже в 5 разів. Із 5 млрд грн у 2014 році, до майже 25 млрд – цього року.

    «За ці кошти ми будуємо нові та оновлюємо існуючі заклади освіти. Закуповуємо обладнання, забезпечуємо харчування. Створюємо комфортні умови для навчання дітей та для роботи педагогів. Із виділених коштів понад 70% йдуть на заробітну плату працівників освіти. А їх у столиці 72 тисячі, – наголосив мер. – Зауважу, що окрім зарплатні та доплат, гарантованих законодавством, усі працівники закладів освіти Києва отримують максимальні муніципальні надбавки. Бо ми розуміємо, наскільки важлива ваша праця! Щороку ми відкриваємо нові та реконструйовані заклади освіти. Це – сучасні школи і садочки європейського рівня, з найкращими умовами для виховання та навчання наших дітей! За кілька останніх років у Києві побудували 9 нових шкіл та збудували або капітально оновили 33 дитячих садочки. А також відкрили 110 груп у діючих садках».

    Минулого тижня МОЗ оголосив конкурс для шкіл: обіцяють комп'ютери і роутери.

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    Теги: Віталій Кличко Київ освіта школа ремонт дитячий садок
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    Початок нового навчального року: Кличко розповів про готовність шкіл Києва