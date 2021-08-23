Тисячі молодих вчителів і менше першокласників: яким буде новий навчальний рік

Першокласників буде менше, ніж торік

Цього року в школи прийде 3 тис. молодих вчителів

У новому навчальному році до шкіл приєднаються близько 3 тисячі молодих вчителів. Проте першокласників цього року вступило до школи менше, ніж минулого року. Про це пише 24 канал.

Міністр освіти Сергій Шкарлет під час виступу на Всеукраїнському серпневому форумі наголосив на важливості підтримки вчительської спільноти.

За його словами, учитель – це людина, на якій тримається реформа освіти.

«Одна з головних ідей сьогодення – умотивований учитель. Це означає, що наша мета – сприяти його професійному та особистому зростанню, а також підвищувати його соціальний статус», – зазначив міністр освіти.

Сергій Шкарлет сказав, що одним із важливих рішень у 2021 році стало збільшення посадових окладів освітян на 20% з 1 січня та ще на 8,4% з 1 грудня 2021 року. А для додаткового фінансового вмотивування вчителів запроваджено їх сертифікацію (за успішне проходження якої вчитель отримає 20% надбавки).

«Цьогоріч до освітянської спільноти приєднається близько 3 тисячі молодих вчителів, які розпочнуть свою роботу у 2021/2022 навчальному році», – заявив він.

У порівнянні з 2020 роком, трохи зменшилася кількість дітей, яка йде до школи. У 2020 році було 417 тисяч дітей, у цьому році – 408 тисяч.

«Але це природно, це демографічна ситуація», – зазначив Шкарлет.

Також очільник МОН наголосив, що на забезпечення засобами індивідуального захисту та дезінфекцію в школах під час пандемії цьогоріч виділили майже 800 мільйонів гривень.

До слова, керівник управління шкільної освіти Юрій Кононенко заявив, що учні початкової школи будуть навчатися без масок. Старші школярі повинні надягати маски, але тільки на перервах. На уроках вони можуть перебувати теж без масок.

Також стало відомо, чи буде у школах лінійка 1 вересня.

Нагадаємо, Сергій Шкарлет раніше повідомив, що є області, де вакциновано всього 7% вчителів.

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