  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    МОЗ оголосив конкурс для шкіл: обіцяють комп'ютери і роутери

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Міністерство обіцяє&nbsp;три суперпризи: набори з 10 комп&rsquo;ютерів, 10 гарнітур та 10 роутерів для кожної школи-переможниці - МОЗ оголосив конкурс для шкіл: обіцяють комп'ютери і роутери
    Міністерство обіцяє три суперпризи: набори з 10 комп’ютерів, 10 гарнітур та 10 роутерів для кожної школи-переможниці
    Фото: День

    Українські школи можуть отримати комп'ютери за вакцинацію вчителів

    Міністерство охорони здоров'я України оголосило конкурс серед шкіл, в яких щонайменше 80% персоналу вакцинуються від коронавірусу. Зокрема, переможці отримають нові комп'ютери та роутери. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

    Міністерство закликає школи з рівнем вакцинації від 80% подаватися на конкурс «Вакциновані та відкриті». У ньому можна виграти комп'ютери, гарнітури і роутери.

    Будуть розіграні:

    • три суперпризи: набори з 10 комп’ютерів, 10 гарнітур та 10 роутерів для кожної школи-переможниці.
    • 15 мініпризів: набори з 10 гарнітур і роутера для кожної школи-переможниці.

    Школу для участі в конкурсі можна зареєструвати за посиланням. Дедлайн – 23:59 29 вересня 2021. Результати будуть оголошені на День вчителя 3 жовтня.

    Нагадаємо, згідно з новими правилами, при виході регіону з «зеленої зони» адаптивного карантину працюватимуть тільки ті школи, в яких вакцинували не менше 80% персоналу.

    Раніше міністр освіти назвав кількість шкіл в Україні, де досі немає інтернету.

    До слова, у одній із областей нещеплені вчителі щотижня робитимуть платний Covid-тест.

    Тим часом у франківській громаді вчителі масово відмовляються від Covid-вакцинації. Нагадаємо, мер Франківська пообіцяв давати премію вчителям за щеплення від Covid-19.

    Нагадаємо, вакцинація від коронавірусу стає ще доступнішою для мешканців Києва. Зокрема, можна буде зробити щеплення на трьох локаціях у центрі місті та у спеціально обладнаних автобусах та маршрутках, що курсуватимуть містом та стоятимуть на ринках.

    Читайте також:

    Теги: Кабмін Міністерство охорони здоров'я конкурс школа технології щеплення вакцинація вчитель
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    МОЗ оголосив конкурс для шкіл: обіцяють комп'ютери і роутери