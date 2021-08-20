МОЗ оголосив конкурс для шкіл: обіцяють комп'ютери і роутери

Міністерство обіцяє три суперпризи: набори з 10 комп’ютерів, 10 гарнітур та 10 роутерів для кожної школи-переможниці

Українські школи можуть отримати комп'ютери за вакцинацію вчителів

Міністерство охорони здоров'я України оголосило конкурс серед шкіл, в яких щонайменше 80% персоналу вакцинуються від коронавірусу. Зокрема, переможці отримають нові комп'ютери та роутери. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Міністерство закликає школи з рівнем вакцинації від 80% подаватися на конкурс «Вакциновані та відкриті». У ньому можна виграти комп'ютери, гарнітури і роутери.

Будуть розіграні:

три суперпризи: набори з 10 комп’ютерів, 10 гарнітур та 10 роутерів для кожної школи-переможниці.

15 мініпризів: набори з 10 гарнітур і роутера для кожної школи-переможниці.

Школу для участі в конкурсі можна зареєструвати за посиланням. Дедлайн – 23:59 29 вересня 2021. Результати будуть оголошені на День вчителя 3 жовтня.

Нагадаємо, згідно з новими правилами, при виході регіону з «зеленої зони» адаптивного карантину працюватимуть тільки ті школи, в яких вакцинували не менше 80% персоналу.

Раніше міністр освіти назвав кількість шкіл в Україні, де досі немає інтернету.

До слова, у одній із областей нещеплені вчителі щотижня робитимуть платний Covid-тест.

Тим часом у франківській громаді вчителі масово відмовляються від Covid-вакцинації. Нагадаємо, мер Франківська пообіцяв давати премію вчителям за щеплення від Covid-19.

Нагадаємо, вакцинація від коронавірусу стає ще доступнішою для мешканців Києва. Зокрема, можна буде зробити щеплення на трьох локаціях у центрі місті та у спеціально обладнаних автобусах та маршрутках, що курсуватимуть містом та стоятимуть на ринках.

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