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    Сотні українських шкіл – без нормальних вбиралень

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    За рік їх поменшало майже на пів сотні - Сотні українських шкіл – без нормальних вбиралень
    За рік їх поменшало майже на пів сотні
    Фото з відкритих джерел

    Міносвіти назвало, скільки шкіл досі користуються туалетами на вулиці

    Станом на серпень 2021 року в 467 школах залишаються вуличні вбиральні. Про це заявив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, повідомляє «Нова українська школа».

    Також він сказав, що у 2020 році шкіл із такими вбиральнями було 512, тобто за рік їх поменшало майже на пів сотні.

    «Ми говорили з головою комітету освіти (Верховної Ради), що ми зробимо перерозподіл залишків і дозволимо використовувати на наступний рік залишки на те, щоби вуличні вбиральні були доведені до нормального стану», – заявив Шкарлет.

    Водночас голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак додав: «Ми через програму «Спроможна школа» через субвенцію профінансували десятки таких проєктів цього року для тих, у кого не було взагалі внутрішніх приміщень. Це і водовідведення, і підключення каналізації, і підключення води, коли це стане можливо для того, щоби зробити туалети всередині. Але ми маємо зрозуміти, що не тільки є туалети на вулиці, а іноді туалети в приміщенні не дуже відповідають людським санітарним нормам».

    Нагадаємо, процедура сертифікації дає можливість вчителю на 20% збільшити зарплату, що є непоганою сумою. Така можливість закладена в концепцію зростання заробітних плат.

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    Теги: міністр школа Сергій Шкарлет
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    Сотні українських шкіл – без нормальних вбиралень