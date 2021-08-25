Початок навчального року: очільник МОЗ розповів про можливі зміни

Міністр нагадав, які школи можуть закритися на посилений карантин

В Україні навчальний рік розпочнеться 1 вересня у звичайному режимі. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

«Ми підготовлені до 1 вересня, і сьогодні, коли країна перебуває на зеленому рівні епідемічної небезпеки, ми розпочинаємо звичайний навчальний рік, коли діти підуть до школи... Якщо підуть ускладнення епідситуації, якщо буде зростання кількості випадків (захворювання на Covid-19 - ред.) і за адаптивним карантином країна перейде на жовтний, помаранчевий або червоний рівень епідемічної небезпеки, будуть працювати тільки ті школи в цей період, у яких більше 80% педагогів вакциновано проти Covid-19», – сказав Ляшко.

За його словами, сьогодні у країні велика кількість таких шкіл. Як приклад міністр навів Житомир, де в усіх школах вакциновано понад 80% педагогів.

«Але ця ситуація не скрізь однакова по країні», – зауважив він.

Очільник МОЗ зазначив, що наразі немає чіткої динаміки, яка би свідчила, що штам Дельта більше вражає дітей.

«Тому ... ми будемо дозволяти освітній процес і якщо буде 80% вчителів вакциновано. Далі будемо дивитися на динаміку. Також ми сьогодні не говоримо про ваккцинацію підлітків від 12 до 18 років, хоча в інструкції виробників вакцини вже дозволяють їм робити щеплення. Над цим ми ще працюємо», – зазначив міністр.

Тим часом у США закривають школи через нові спалахи Covid-19.

Минулого тижня МОЗ оголосив конкурс для шкіл: обіцяють комп'ютери і роутери.

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