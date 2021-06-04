Подорожі Україною. Київщина пропонує новий цікавий маршрут (фото)

На Київщині багато цікавих місць, які варто побачити

Київщина продовжує розвивати туристичну галузь і створює нові маршрути. Управління туризму Київської обласної державної адміністрації підготувало цікаві маршрути та локації Київщини, які варто відвідати.

Село Велика Бугаївка

Ландшафтний парк «Васильківські Карпати» або ще «Казковий яр». Так називають неймовірну за своєю красою та незвичністю гірську місцину неподалік Василькова. Природа заказника вражає гірськими пейзажами та буйством диких квітів.

Парк «Васильківські Карпати»

Друга зупинка – Копачів

Парк Древній Київ - Парк Київська Русь. Кожної суботи та неділі тут проходять дуже цікаві заходи або змагання, пов'язані з історією Древнього Києва. До речі, в парку є готель, який знаходиться у дерев'яному мурі.

Парк Київська Русь

Третя зупинка – село Галайки

Козина ферма «Бабині Кози». На екскурсії власники ферми розкажуть про сироваріння, коли, як і чому почали займатися виробництвом сирів, та наприкінці екскурсії проведуть дегустацію продукції. До сирної тарілки подають червоне сухе вино, трав’яний чай.

Четверта зупинка – селище Володарка

Парк «Острів парк Сакури». Дивовижний ландшафтний парк на острові посеред річки Рось.

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