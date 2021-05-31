«Господар острову Джарилгач»: український телеведучий розповів про монаха-відлюдника

Протягом дванадцяти років чоловік облаштовує храм на острові

У новому випуску «Мандруй Україною з Дмитром Комаровим» телеведучий-мандрівник країни не лише показав відпочинок на «українських Мальдівах», а й розповів про монаха-відлюдника, який облюбував острів Джарилгач.

«Потрібно користуватися тим, що подарувала нам наша рідна країна і наша природа. Потрібно берегти це і насолоджуватися красою. Не обов'язково їхати в Туреччину, Єгипет або на Мальдіви, щоб бути щасливим. Це можна робити і у нас вдома», – поділився враження про острів Джарилгач Дмитро Комаров на своїй сторінці у Facebook.

Попри те, що острів вважається безлюдним, тут дванадцять років живе монах-відлюдник, немов український Робінзон Крузо. Чоловік не лише адаптувався до життя на півострові, а й побудував тут храм. І це при тому, що будівельних матеріалів на острові немає.

Монах розповів про автономні келії, які він облаштував, а також пообіцяв, що у нього може будь-хто заночувати, окрім сатаністів. «Я відмовився від пенсії, а все необхідне мені привозять люди, які добровільно пропонують свою допомогу».

Цікаво, що Дмитро Комаров познайомився з ним ще в 2009 році, коли як журналіст друкованих ЗМІ готував репортаж. Про те, як живе чоловік-самітник Дмитро Комаров планує розповісти у новому випуску «Мандруй Україною».

Додамо, що відомий телеведучий Дмитро Комаров розповів про цікаву місце для відпочинку в Україні, яке не поступається Мальдівам. Про це мандрівник розповів на своїй сторінці в Facebook.