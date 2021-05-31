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    «Господар острову Джарилгач»: український телеведучий розповів про монаха-відлюдника

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    Монах-відлюдник завжди радий бачити гостей у своєму храмі - «Господар острову Джарилгач»: український телеведучий розповів про монаха-відлюдника
    Монах-відлюдник завжди радий бачити гостей у своєму храмі
    Фото з відкритих джерел

    Протягом дванадцяти років чоловік облаштовує храм на острові

    У новому випуску «Мандруй Україною з Дмитром Комаровим» телеведучий-мандрівник країни не лише показав відпочинок на «українських Мальдівах», а й розповів про монаха-відлюдника, який облюбував острів Джарилгач.

    «Потрібно користуватися тим, що подарувала нам наша рідна країна і наша природа. Потрібно берегти це і насолоджуватися красою. Не обов'язково їхати в Туреччину, Єгипет або на Мальдіви, щоб бути щасливим. Це можна робити і у нас вдома», – поділився враження про острів Джарилгач Дмитро Комаров на своїй сторінці у Facebook.

    Попри те, що острів вважається безлюдним, тут дванадцять років живе монах-відлюдник, немов український Робінзон Крузо. Чоловік не лише адаптувався до життя на півострові, а й побудував тут храм. І це при тому, що будівельних матеріалів на острові немає.

    Монах розповів про автономні келії, які він облаштував, а також пообіцяв, що у нього може будь-хто заночувати, окрім сатаністів. «Я відмовився від пенсії, а все необхідне мені привозять люди, які добровільно пропонують свою допомогу».

    Цікаво, що Дмитро Комаров познайомився з ним ще в 2009 році, коли як журналіст друкованих ЗМІ готував репортаж. Про те, як живе чоловік-самітник Дмитро Комаров планує розповісти у новому випуску «Мандруй Україною».

    Додамо, що відомий телеведучий Дмитро Комаров розповів про цікаву місце для відпочинку в Україні, яке не поступається Мальдівам. Про це мандрівник розповів на своїй сторінці в Facebook.

    Теги: туризм Україна мандрівка
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    «Господар острову Джарилгач»: український телеведучий розповів про монаха-відлюдника