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    Нові правила в'їзду до Туреччини. Українцям треба запастися документами

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    Туреччина знову вимагатиме ПЛР-тест у туристів з 4 червня - Нові правила в'їзду до Туреччини. Українцям треба запастися документами
    Туреччина знову вимагатиме ПЛР-тест у туристів з 4 червня
    Фото з відкритих джерел

    Щоб відвідати Туреччину, треба показати або негативний ПЛР-тест на Covid-19, або документ про повну вакцинацію чи про перенесену хворобу

    У Міністерстві закордонних справ України розповіли про нововведення щодо режиму в'їзду іноземців на територію Туреччини, що почнуть діяти 4 червня. Нові правила торкнуться зокрема і українців, повідомив «Главкому» речник МЗС Олег Ніколенко.

    «4 червня починають діяти нові правила в’їзду іноземців до Туреччини. Нововведення мають на меті протидіяти розповсюдженню Covid-19 ззовні на тлі поступового послаблення обмежувальних заходів всередині країни. Зміни будуть розповсюджуватися на всіх відвідувачів з інших країн, зокрема й України», – зазначив речник відомства.

    Так, при перетині кордону громадяни України мають пред’явити:

    • негативний ПЛР-тест на Covid-19, зроблений не пізніше ніж за 72 години до приїзду; або експрес-тест на визначення антигену SARS-CoV-2, зроблений не пізніше ніж за 48 годин до приїзду;
    • або документ про повну вакцинацію від коронавірусу, проведену щонайменше за 14 днів до приїзду;
    • або документ, що засвідчує, що особа перехворіла на Covid-19 протягом останніх 6 місяців.

    «Турецькі прикордонники вимагатимуть лише один із зазначених документів. Наші громадяни мають самі обрати, який із документів взяти із собою в подорож. Документ має бути англійською мовою. Транзитні пасажири, діти до 6 років та члени екіпажів звільняються від цих зобов’язань», – підкреслює дипломат.

    Окрім того, зазначається, що протягом 72 годин до перетину турецького кордону іноземці, зокрема й українці, мають заповнити електронну форму міністерства охорони здоров’я Туреччини (register.health.gov.tr) і мати при собі документ, згенерований після заповнення цієї форми – в електронному або паперовому вигляді.

    У МЗС нагадали також про необхідність мати медичний страховий поліс на період перебування на території Туреччини.

    Посольство та консульства України готові надавати максимального сприяння українцям, громадянам, аби їхнє перебування в Туреччині було максимально комфортним та безпечним, підкреслює речник МЗС.

    Додамо, для подорожей громадян України на сьогодні відкриті 107 країн – до списку нещодавно додалися Греція, Кіпр, Сейшели.

    Також українці зможуть їздити в Перу без віз. Кабмін затвердив відповідну угоду.

    Нагадаємо, з березня 2021 року українці можуть без віз відвідати Гренаду і Нідерландські острови Аруба, Кюрасао, Бонайре, Сінт-Естатіус і Саба.

    Теги: Туреччина МЗС прикордонники іноземці туризм документи українці мандрівка аналізи коронавірус
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    Нові правила в'їзду до Туреччини. Українцям треба запастися документами