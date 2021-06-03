Нові правила в'їзду до Туреччини. Українцям треба запастися документами

Туреччина знову вимагатиме ПЛР-тест у туристів з 4 червня

Щоб відвідати Туреччину, треба показати або негативний ПЛР-тест на Covid-19, або документ про повну вакцинацію чи про перенесену хворобу

У Міністерстві закордонних справ України розповіли про нововведення щодо режиму в'їзду іноземців на територію Туреччини, що почнуть діяти 4 червня. Нові правила торкнуться зокрема і українців, повідомив «Главкому» речник МЗС Олег Ніколенко.

«4 червня починають діяти нові правила в’їзду іноземців до Туреччини. Нововведення мають на меті протидіяти розповсюдженню Covid-19 ззовні на тлі поступового послаблення обмежувальних заходів всередині країни. Зміни будуть розповсюджуватися на всіх відвідувачів з інших країн, зокрема й України», – зазначив речник відомства.

Так, при перетині кордону громадяни України мають пред’явити:

негативний ПЛР-тест на Covid-19, зроблений не пізніше ніж за 72 години до приїзду; або експрес-тест на визначення антигену SARS-CoV-2, зроблений не пізніше ніж за 48 годин до приїзду;

або документ про повну вакцинацію від коронавірусу, проведену щонайменше за 14 днів до приїзду;

або документ, що засвідчує, що особа перехворіла на Covid-19 протягом останніх 6 місяців.

«Турецькі прикордонники вимагатимуть лише один із зазначених документів. Наші громадяни мають самі обрати, який із документів взяти із собою в подорож. Документ має бути англійською мовою. Транзитні пасажири, діти до 6 років та члени екіпажів звільняються від цих зобов’язань», – підкреслює дипломат.

Окрім того, зазначається, що протягом 72 годин до перетину турецького кордону іноземці, зокрема й українці, мають заповнити електронну форму міністерства охорони здоров’я Туреччини (register.health.gov.tr) і мати при собі документ, згенерований після заповнення цієї форми – в електронному або паперовому вигляді.

У МЗС нагадали також про необхідність мати медичний страховий поліс на період перебування на території Туреччини.

Посольство та консульства України готові надавати максимального сприяння українцям, громадянам, аби їхнє перебування в Туреччині було максимально комфортним та безпечним, підкреслює речник МЗС.

Додамо, для подорожей громадян України на сьогодні відкриті 107 країн – до списку нещодавно додалися Греція, Кіпр, Сейшели.

Також українці зможуть їздити в Перу без віз. Кабмін затвердив відповідну угоду.

Нагадаємо, з березня 2021 року українці можуть без віз відвідати Гренаду і Нідерландські острови Аруба, Кюрасао, Бонайре, Сінт-Естатіус і Саба.