Туризм в Україні: названо найцікавіші місця для відпочинку

Любителі моря і гір можуть знайти оптимальний відпочинок в Україні

Найбільший інтерес в українців викликають Одещина та Закарпаття

Незабаром стартує сезон відпусток, відповідно українці все частіше обирають вітчизняні курорти як місце проведення відпустки, про що свідчить опитування.

Фахівці стверджують, що більше половини українців (53,1%) планують провести відпустку в Україні. Вдома відпустку проводити збираються 26,5%, в межах своєї області – 23,7%, в іншій області України – 44,5%.

Значна частина з опитаних українців (17,4%) мають намір поїхати на Одещину, друге місце за популярністю займає Закарпаття (11,8%), слідом йдуть Запорізька (7,7%) і Львівська (6,7%) області.

Одещина

Цей регіон українці обирають для відпочинку на морі. Також привабливий цей регіон для людей, які шукають унікальну архітектуру та люблять смачну кухню. Найпопулярніші місця в області: місто Одеса, курортне селище Затока і прилеглі – Кароліно-Бугаз, Грибівка, курортне місто Чорноморськ.

Закарпаття

Любителі гір вирушають саме сюди. Це ідеальний регіон для відвідування старовинних замків, лікування на бальнеологічних курортах. Родзинкою регіону є гастромаршрути, під час яких туристи пробують місцеву кухню.

Запоріжжя

Відомі курорти на узбережжі Азовського моря – саме тут. Найбільше туристів їдуть в Бердянськ і Бердянську косу, курортне селище Кирилівка, селища Приморськ і Набережне біля Обіточної коси. Також тут є тури древніми замками, в цілому ж область приваблює туристів дешевими цінами.

Львівщина

Частина старовинної архітектури Львова охороняється ЮНЕСКО. Це місто люблять туристи не лише з України, а й з усього світу. Гастрономічні вишукування та гірська місцевість не залишать нікого байдужими. Також тут можна оздоровитися на курортах мінеральних вод – Східниця, Трускавець.

Додамо, що за даними Національної спілки театральних діячів України, у нашій країні у «мирні» часи щорічно проходило близько сотні театральних фестивалів різних форматів та напрямків. Суворі будні карантинного буття, звісно, суттєво «відредагували» і кількість фестивалів, і якість їх репертуарного наповнення (адже кордони на замку).

Читайте також: