Україна очолила рейтинг країн, де найдешевше подорожувати на авто

Туристичний пошуковик проаналізував понад тридцять країн Європи за різними категоріями

Туристичний пошуковик дослідив автомобільні поїздки країнами Європи, в якому Україна зайняла найвищу сходинку в рейтингу країн із найдоступнішими цінами. Про це інформує momondo.ua.

Momondo.ua проаналізував понад тридцять країн Європи, оцінивши їх за шістьма категоріями: погода, безпека та інфраструктура, ціни, трафік та довкілля, прокат авто, природа та пам’ятки.

Португалія посіла почесне перше місце як найкраща країна для автомобільної поїздки Європою. Країна має хороші дороги, чудову природа та багато пам’яток, а також невисокі ціни на оренду авто. Португалія сонячна країна з чистим повітрям, де практично немає заторів. Іспанія посіла друге місце, маючи переваги за тими ж показниками. А Люксембург потрапив до трійки переможців завдяки своїй яскравій природі та визначним пам’яткам. Варто наголосити на тому, що тут хороші ціни на прокат авто, проживання і пальне та безкоштовні дороги.

Перше місце за категорією «ціни» зайняла Україна, за нею слідують Литва, Росія, Польща та Румунія. Ця категорія показує, наскільки в країні доступне пальне, проживання та паркування, а також політику плати за проїзд автомагістралями.

У категорії «прокат авто» відсортовано країни не лише за ціною на оренду, а й за рейтингами прокатних агенцій. Словаччина вийшла на перше місце через вдалу комбінацію недорогої оренди авто та високих рейтингів компаній з прокату. Також до п’ятірки увійшли Латвія, Словенія, Румунія та Польща.

Іспанія посіла першість за категорією «погода». Низька кількість опадів і багато сонячних днів – ось рецепт успіху цієї країни, за нею йдуть Греція, Португалія і Туреччина.

Високі оцінки в категорії «безпека та інфраструктура» отримали Швейцарія, а за нею в рейтингу Нідерланди, Німеччина, Австрія та Швеція. У цих країнах мало аварій і хороші дороги.

Категорія «трафік і довкілля» оцінює рівень забруднення повітря, затори та кількість автомобілів на 1000 жителів. Вона також враховує кількість станцій для заряджання електромобілів, що важливо для водіїв екологічно чистих авто. Тут перше місце посіли Нідерланди, а на другому місці Норвегія, за ними йдуть Фінляндія, Ісландія та Швеція.

Категорія «природа та пам’ятки» оцінює красу природи та кількість визначних пам’яток. Швейцарія тут безумовний переможець з її величними горами, озерами та лісами, а крім того, вона посідає третє місце в Європі за кількістю об’єктів спадщини ЮНЕСКО відносно своєї території. На другому місці Люксембург, за ним слідують Австрія, Португалія та Словенія.

Додамо, що за даними Національної спілки театральних діячів України, у нашій країні у «мирні» часи щорічно проходило близько сотні театральних фестивалів різних форматів та напрямків. Суворі будні карантинного буття, звісно, суттєво «відредагували» і кількість фестивалів, і якість їх репертуарного наповнення (адже кордони на замку).