Погода підготувала киянам «сюрприз» на вихідні

Під час цвітіння дерев у Києві очікуються заморозки

У Києві в суботу вранці можливий мокрий сніг

Синоптики дали киянам неприємний прогноз погоди на найближчі дні.

За даними Укргідрометцентру, щоночі 24-27 квітня в Києві очікуються сильні заморозки в повітрі 0-3° (ІІ рівень небезпеки, помаранчевий).

Також завтра, 24 квітня, за прогнозом синоптиків, буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі заморозки 0-2°, температура вдень – 7-9° тепла.

Проте, синоптикиня Наталка Діденко каже, що у Києві в суботу вранці можливий мокрий сніг.

«У Києві вихідними переважатиме холодна погода з ймовірними нічними заморозками… Вдень у Києві температура буде на любителя, 24-25 квітня очікується +7+9 градусів. Так що доведеться на Вербну неділю інтенсивніше махати вербовими гілочками», – написала вона на своїй сторінці у Facebook.

За прогнозом Діденко, потепління розпочнеться із найближчої середи, 28 квітня.

Як повідомлялося, найближчої суботи, 24 квітня, дощі в Україні продовжаться в центрі та на півночі країни, зокрема на Полтавщині та Харківщині. У всіх регіонах, крім півдня, де очікується +15°, похолодає до +9°. У неділю дощі перемістяться до західних регіонів і залишаться на Чернігівщині та Сумщині. У суботу 24 квітня в Україні є ймовірність мокрого снігу.

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