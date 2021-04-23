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    Погода підготувала киянам «сюрприз» на вихідні

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    Під час цвітіння дерев у Києві очікуються заморозки - Погода підготувала киянам «сюрприз» на вихідні
    Під час цвітіння дерев у Києві очікуються заморозки
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    У Києві в суботу вранці можливий мокрий сніг

    Синоптики дали киянам неприємний прогноз погоди на найближчі дні.

    За даними Укргідрометцентру, щоночі 24-27 квітня в Києві очікуються сильні заморозки в повітрі 0-3° (ІІ рівень небезпеки, помаранчевий).

    Також завтра, 24 квітня, за прогнозом синоптиків, буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі заморозки 0-2°, температура вдень – 7-9° тепла.

    Проте, синоптикиня Наталка Діденко каже, що у Києві в суботу вранці можливий мокрий сніг.

    «У Києві вихідними переважатиме холодна погода з ймовірними нічними заморозками… Вдень у Києві температура буде на любителя, 24-25 квітня очікується +7+9 градусів. Так що доведеться на Вербну неділю інтенсивніше махати вербовими гілочками», – написала вона на своїй сторінці у Facebook.

    За прогнозом Діденко, потепління розпочнеться із найближчої середи, 28 квітня.

    Як повідомлялося, найближчої суботи, 24 квітня, дощі в Україні продовжаться в центрі та на півночі країни, зокрема на Полтавщині та Харківщині. У всіх регіонах, крім півдня, де очікується +15°, похолодає до +9°. У неділю дощі перемістяться до західних регіонів і залишаться на Чернігівщині та Сумщині. У суботу 24 квітня в Україні є ймовірність мокрого снігу.

    Раніше завідувачка відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова розповіла, яким буде квітень в Україні.

    Погода в Україні на Великдень, 2 травня, піднесе українцям сюрприз. Тепла можна не чекати, а сам третій місяць весни буде холодним, всупереч очікуванням. Такий неприємний прогноз на велике свято озвучив народний синоптик Леонід Горбань.

    Теги: вихідні прогноз погоди Київ Наталка Діденко
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