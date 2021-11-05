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    «Погодка на любителя». Синоптикиня розповіла, що чекає на киян у вихідні

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    У вихідні очікується холодна погода в столиці - «Погодка на любителя». Синоптикиня розповіла, що чекає на киян у вихідні
    У вихідні очікується холодна погода в столиці
    фото: glavcom.ua

    У столиці очікуються невеликі опади

    У вихідні, 6-7 листопада, в Києві очікується холодна погода. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

    Температура повітря протягом дня буде не вище +10 градусів.

    «Дощ пройде найближчої ночі, завтра вдень – без істотних опадів, 7 листопада дощ у столиці можливий хіба що після обіду або вже надвечір. Періодично задуватиме неприємно західний та північно-західний вітер», – розповіла Діденко.

    Вона підсумувала, що буде «погодка на любителя», і порадила одягатися тепліше.

    Раніше Діденко повідомила, що 8 листопада в Києві потеплішає, а 9-10 листопада похолоднішає суттєвіше.

    За прогнозом синоптиків, останній місяць осені в Україні розпочнеться з опадів, а наприкінці місяця очікується сніг. Натомість грудень дивуватиме «плюсовими» температурами.

    У листопаді середня місячна температура в Україні очікується в межах 1-7 градусів тепла, що близько до кліматичної норми.

    Середньомісячна температура повітря жовтня в Києві становила +8,4°С, що нижче за кліматичну норму 1991-2020 рр. на 0,2°С. У рейтингу найсухіших цьогорічний жовтень у столиці був третім з 1891 року спостережень.

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    Теги: прогноз погоди Київ дощ Наталка Діденко
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    «Погодка на любителя». Синоптикиня розповіла, що чекає на киян у вихідні