«Погодка на любителя». Синоптикиня розповіла, що чекає на киян у вихідні

У вихідні очікується холодна погода в столиці

У столиці очікуються невеликі опади

У вихідні, 6-7 листопада, в Києві очікується холодна погода. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Температура повітря протягом дня буде не вище +10 градусів.

«Дощ пройде найближчої ночі, завтра вдень – без істотних опадів, 7 листопада дощ у столиці можливий хіба що після обіду або вже надвечір. Періодично задуватиме неприємно західний та північно-західний вітер», – розповіла Діденко.

Вона підсумувала, що буде «погодка на любителя», і порадила одягатися тепліше.

Раніше Діденко повідомила, що 8 листопада в Києві потеплішає, а 9-10 листопада похолоднішає суттєвіше.

За прогнозом синоптиків, останній місяць осені в Україні розпочнеться з опадів, а наприкінці місяця очікується сніг. Натомість грудень дивуватиме «плюсовими» температурами.

У листопаді середня місячна температура в Україні очікується в межах 1-7 градусів тепла, що близько до кліматичної норми.

Середньомісячна температура повітря жовтня в Києві становила +8,4°С, що нижче за кліматичну норму 1991-2020 рр. на 0,2°С. У рейтингу найсухіших цьогорічний жовтень у столиці був третім з 1891 року спостережень.



