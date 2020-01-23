Генпрокурор порушив справу проти нардепа Киви за побиття відвідувача ресторану



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Згідно із заявою, Ілля Кива, перебуваючи в одному з ресторанів Києва 22 січня 2020 року, вдарив потерпілого головою в обличчя Фото: Главком

Відповідно до законодавства відкрити провадження щодо народного депутата України може виключно генеральний прокурор

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка відкрив провадження за фактом нанесення народним депутатом України Іллею Кивою тілесних ушкоджень відвідувачу ресторану в Києві.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора у Telegram.

«У середу, 22 січня 2019 року, генеральний прокурор Руслан Рябошапка порушив провадження за фактом нанесення тілесних ушкоджень громадянину народним депутатом України за заявою потерпілого. Згідно із заявою, народний депутат України, перебуваючи в одному з ресторанів Києва 22 січня 2020 року, вдарив потерпілого головою в обличчя», - йдеться в повідомленні.

Відповідні відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження).

У відомстві нагадали, що відповідно до законодавства відкрити провадження щодо народного депутата України може виключно генеральний прокурор.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що на Хрещатику у центрі Києві невідомі побили народного депутата. Нападники нібито втекли на двох автомобілях. Згодом стало відомо, що цим нардепом є Ілля Кива. За даними свідків, Кива сам влаштував бійку.

На оприлюдненому відео видно, як депутат підходить до іншого чоловіка і б’є його головою в обличчя. У відповідь чоловік завдає Киві удар в обличчя.

Столичні правоохоронці встановлюють обставини інциденту, що стався в одному з ресторанів у центрі Києва за участю народного депутата Іллі Киви.