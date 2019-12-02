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    Невідомі влаштували погром у піцерії на столичних Позняках (фото)

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    Двері піцерії розбиті - Невідомі влаштували погром у піцерії на столичних Позняках (фото)
    Двері піцерії розбиті
    Фото: Київ оперативний

    Після бійки молодики автівкою рознесли вхідні двері закладу

    У ніч на понеділок, 2 грудня, у піцерії MisterCat на вулиці Срібнокільській у Києві невідомі влаштували погром.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    «Близько 10 осіб зайшли усередину, почали конфліктувати із відвідувачами, потім переключилися на персонал і почалась масова бійка», - йдеться в повідомленні.

    Але лише бійкою все не завершилося. Молодики автівкою рознесли вхідні двері закладу.

    Обставини події встановлюються.

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    Невідомі влаштували погром у піцерії на столичних Позняках (фото)
    Невідомі влаштували погром у піцерії на столичних Позняках (фото)

    Нагадаємо, фанатки українського співака Олега Винника влаштували справжню бійку під час його сольного концерту у київському Палаці спорту 21 листопада. Причиною сутички шанувальниць стало бажання зайняти місце, що ближче до сцени, де енергійно виконував пісні кумир.

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