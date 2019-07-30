Покинута на плиті їжа призвела до пожежі у багатоповерхівці в Києві



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На місці події працювало 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та близько 15 чоловік особового складу Фото: ДСНС

Під час ліквідації пожежі в квартирі врятовано чоловіка

У понеділок, 29 липня, увечері сталася пожежа в 10-поверховому житловому будинку на Харківському шосе, 61а, що у Дарницькому районі Києві. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 21:08.

За вказаною адресою було направлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи.

«По прибуттю на місце події було встановлено, що пожежа сталася на кухні однієї з двохкімнатних квартир на 7-му поверсі. У ході розвідки з палаючої квартири врятовано її мешканця, який на момент загоряння знаходився в одній із кімнат. Чоловік від госпіталізації відмовився. Також, через сильне задимлення на свіже повітря було виведено 5 мешканців будинку з верхніх поверхів», - повідомила пресслужба столичного управління ДСНС.

О 21:40 пожежу було ліквідовано.

На місці події працювало 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та близько 15 чоловік особового складу підрозділів ГУ ДСНС України у Києві.

Внаслідок пожежі пошкоджено меблі, побутову техніку та закопчено стіни та стелю квартири.

Попередньою причиною виникнення пожежі є підгоряння їжі на плиті, проте остаточну причину встановить слідство.

Як повідомлялося, минулого тижня у Києві було ліквідовано 110 пожеж. На пожежах за вказаний період загинуло 2 особи.