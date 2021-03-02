«Поліцейський» Porsche Taycan на київських вулицях виявився частиною промоакції

В Нацполіції не уточнюють, чи давали дозвіл на використання відомчої символіки

Вулицями Києва сьогодні пересувався автомобіль Porsche Taycan, брендований символікою Національної поліції України. Зображення цього автомобіля, вартість якого становить понад три мільйони гривень, розмістили ряд популярних міських інтернет-спільнот

Згодом виявилося, що автомобіль використали для реклами – за передніми дверима дрібним шрифтом написаний рекламний текст про майбутню прем’єру комедії про роботу київських поліцейських. Стрічку мають показувати у кіно з 4 березня.

Правоохоронці поки не повідомляли, чи погоджували з ними такий рекламний хід і чи давали вони згоду на використання символіки поліції, пише «Київ медіа».

Адже за законом, за незаконне використання на одязі та транспортних засобах, а також будівлях та в документах ознак належності, найменування Національної поліції або похідних від нього, передбачено штраф від двох до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34–51 тисяч гривень).

До речі, наприкінці січня в Дарницькому районі Києва помітили автомобіль, на якому було нанесено емблему Управління «А» Центру спеціального призначення Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Про автомобіль, що зареєстрований на фізичну особу – мешканця міста Словʼянськ Донецької області, небайдужі кияни повідомили до СБУ.