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    У Києві нарахували майже 600 покинутих автомобілів

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    У Києві нарахували майже 600 покинутих автомобілів

    Найбільше покинутих авто у Дарницькому районі

    На вулицях Києва наразі налічується 581 покинутий, занедбаний або старий транспортний засіб. Про це повідомила прес-служба Київської міської держадміністрації у відповіді на запит УНН.

    Зокрема, виявлено:

    • у Подільському районі 50 старих, покинутих, занедбаних автомобілів,
    • у Шевченківському районі – з початку року таких виявили 6 (минулого року їх було 13),
    • у Деснянському районі – станом на зараз, 45 на проїзних частинах доріг і на прибудинкових територіях,
    • в Оболонському районі – 78 авто наразі,
    • на території Дніпровського району – 35 покинутих авто,
    • у Солом'янському районі – 76 покинутих авто, із них 1 засіб – з іноземним номерним знаком,
    • у Печерському районі – 53 покинутих автомобілів,
    • у Святошинському районі – 102 автомобілі, з яких 14 без номерних знаків,
    • у Голосіївському районі – 30 автомобілів,
    • у Дарницькому районі – 106 покинутих авто.

    Як зазначили в райрадах, дані про такі транспортні засоби, які заважають проїзду комунальної техніки для розчищення і обслуговування доріг і при домових територій, передають до Патрульної поліції та департаменту благоустрою КМДА для вирішення питання подальшого поводження із цими ТЗ.

    Як повідомлялося, минулого тижня (11-15 березня) у Києві було прибрано три покинуті автівки.

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