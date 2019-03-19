У Києві нарахували майже 600 покинутих автомобілів



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Найбільше покинутих авто у Дарницькому районі

На вулицях Києва наразі налічується 581 покинутий, занедбаний або старий транспортний засіб. Про це повідомила прес-служба Київської міської держадміністрації у відповіді на запит УНН.

Зокрема, виявлено:

у Подільському районі 50 старих, покинутих, занедбаних автомобілів,

у Шевченківському районі – з початку року таких виявили 6 (минулого року їх було 13),

у Деснянському районі – станом на зараз, 45 на проїзних частинах доріг і на прибудинкових територіях,

в Оболонському районі – 78 авто наразі,

на території Дніпровського району – 35 покинутих авто,

у Солом'янському районі – 76 покинутих авто, із них 1 засіб – з іноземним номерним знаком,

у Печерському районі – 53 покинутих автомобілів,

у Святошинському районі – 102 автомобілі, з яких 14 без номерних знаків,

у Голосіївському районі – 30 автомобілів,

у Дарницькому районі – 106 покинутих авто.

Як зазначили в райрадах, дані про такі транспортні засоби, які заважають проїзду комунальної техніки для розчищення і обслуговування доріг і при домових територій, передають до Патрульної поліції та департаменту благоустрою КМДА для вирішення питання подальшого поводження із цими ТЗ.

Як повідомлялося, минулого тижня (11-15 березня) у Києві було прибрано три покинуті автівки.

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