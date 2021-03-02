«Тачки» за мільйони. Хто з нардепів оновив свій автопарк за час карантину (фото, відео)
Нові автівки з'явились у півтора десятка нардепів
За останній рік щонайменше півтора десятка народних депутатів оновили свої автопарки. Серед нових депутатських автомобілів – Mercedes, Land Cruiser і навіть Rolls-Royсе. Про це повідомляє Bihus.Info.
На новій BMW Х5 тепер їздить «слуга народу» Євгеній Шевченко. Журналісти тричі фіксували, як він приїжджав на ній на закриту парковку Верховної Ради.
Авто зареєстроване у березні 2020 року на сина нардепа Івана Шевченка, який працює слідчим Державного бюро розслідувань. З декларації слідчого зрозуміло, що коштів на придбання такого авто він не мав – за оцінкою автоексперта Павла Кащука «німець» коштує не менше 2,5 млн грн.
Новою BMW Х5 користується і депутат «Слуги народу» Максим Гузенко, відомий виконанням найменшої кількості обіцянок серед мажоритарників Сумщини. Авто зареєстроване у жовтні 2020 року на родинну аграрну фірму Гузенків «Агрохім партнер», але користується ним найімовірніше сам народний обранець – журналісти неодноразово помічали виїзд автомобіля із закритої парковки Верховної Ради.
На нові авто пересіли і деякі нардепи від «Слуги народу», яких раніше журналісти «ловили» на голосуванні в інтересах олігарха Ріната Ахметова. Так, «слуга народу» Микола Галушко тепер приїжджає в Раду на новій Toyota Land Cruiser 200 орієнтовно за 2,5 млн грн. Автівка зареєстрована у листопаді 2020 року на 65-річну матір нардепа Марину Валентинівну. Нардеп спочатку заявив журналістам, що не їздить на цьому авто, але трохи згодом – що задекларує право користування нею. Звідки в матері кошти на автівку нардеп не сказав.
Нову Toyota Land Cruiser так само в листопаді купив і «слуга народу» Арсеній Пушкаренко. Нардеп каже, що купив автівку в кредит, а покупку не задекларував, бо нібито в той момент через рішення Конституційного суду не працював сайт декларацій.
А нардеп Валерій Колюх їздить на новому Volvo ХС90 за приблизно 2 млн грн. Автівка зареєстрована на мешканця села Старий Білоус, що на Чернігівщині. Сам Колюх каже, що це машина його помічника і він його просто підвіз. При цьому нардеп, за його ж словами, чомусь збирається декларувати право користування цим авто.
Новим Lexus LX 450D користується тепер і нардеп від «Батьківщини» Андрій Ніколаєнко. Авто записане на батька парламентаря – пенсіонера і нардепа першого скликання Ради Івана Ніколаєнка.
Влітку пересів у новеньку Audi A8 ще один соратник Юлії Тимошенко – Сергій Власенко. Автомобіль після свіжого рестайлінгу обійшовся нардепу в 4,3 млн грн. Нагадаємо, раніше Власенко отримав компенсацію від юридичної фірми Reid, Collins, Tsai LLP за політичні репресії щодо Тимошенко.
Однопартійця Власенка – Костянтина Бондарєва – журналісти також помітили в новому позашляховику Toyota Land Cruiser Prado. Вартість у салоні стартує від 1,3 млн грн в базовій комплектації.
Нове авто з’явилося і у депутата «Опозиційної платформи – За життя» Михайла Папієва. Нардеп нещодавно пересів на новий Volkswagen Touareg, який нині, за словами самого ж Папієва, на лізинговій компанії. Щомісячно нардеп нібито сплачує за нього 60 тис. грн.
Народний депутат від «ОПЗЖ» Суто Мамоян вже потрапляв раніше в «авто скандали». Так, у свою декларацію він вніс два автомобілі Toyota Land Cruiser 200, які начебто купив по 20 тис. грн. Нещодавно ж журналісти помітили як Мамоян на Липській, поблизу Верховної Ради, у супроводі охоронців сів в автомобіль Rolls Royce Сullinan, записаний на родича парламентаря. Подібний автомобіль коштує близько 15 млн грн.
На новій автівці їздить і колишній «слуга народу» Роман Іванісов, якого раніше вигнали з фракції через судимість за зґвалтування. Журналісти помітили як нардеп виїжджає із закритої парковки Ради на новому Mercedes-Benz GLS 400. Авто зареєстроване на його дружину.
Нове авто – Land Rover Defender – з’явилося і у нардепа Дмитра Шпенова. Автівка зареєстрована на компанію ТОВ «Інститут стратегічних досліджень» самого Шпенова і за словами нардепа він її орендує у своєї ж компанії. Цікаво, що за інформацією з відкритих джерел ця компанія за 2019 рік офіційно заробила лише 9,6 тис. грн чистого прибутку, а за останні 10 років не заробила і половини вартості нового авто депутата.
Нещодавно стало відомо, що нардеп Олександр Дубінський вирішив розпродати свій розкішний автопарк.
У соцмережах поширили інформацію з сайтів, де, ймовірно, виставлені на продаж машини парламентаря. Так, на одному з ресурсів, що спеціалізуються на продажу машин, були виставлені Cadillac Escalade, Mercedes-Benz G 55 AMG і Honda S2000.