«Тачки» за мільйони. Хто з нардепів оновив свій автопарк за час карантину (фото, відео)

Нові автівки з'явились у півтора десятка нардепів

За останній рік щонайменше півтора десятка народних депутатів оновили свої автопарки. Серед нових депутатських автомобілів – Mercedes, Land Cruiser і навіть Rolls-Royсе. Про це повідомляє Bihus.Info.

На новій BMW Х5 тепер їздить «слуга народу» Євгеній Шевченко. Журналісти тричі фіксували, як він приїжджав на ній на закриту парковку Верховної Ради.

Нове авто Євгена Шевченка

Авто зареєстроване у березні 2020 року на сина нардепа Івана Шевченка, який працює слідчим Державного бюро розслідувань. З декларації слідчого зрозуміло, що коштів на придбання такого авто він не мав – за оцінкою автоексперта Павла Кащука «німець» коштує не менше 2,5 млн грн.

Новою BMW Х5 користується і депутат «Слуги народу» Максим Гузенко, відомий виконанням найменшої кількості обіцянок серед мажоритарників Сумщини. Авто зареєстроване у жовтні 2020 року на родинну аграрну фірму Гузенків «Агрохім партнер», але користується ним найімовірніше сам народний обранець – журналісти неодноразово помічали виїзд автомобіля із закритої парковки Верховної Ради.

На нові авто пересіли і деякі нардепи від «Слуги народу», яких раніше журналісти «ловили» на голосуванні в інтересах олігарха Ріната Ахметова. Так, «слуга народу» Микола Галушко тепер приїжджає в Раду на новій Toyota Land Cruiser 200 орієнтовно за 2,5 млн грн. Автівка зареєстрована у листопаді 2020 року на 65-річну матір нардепа Марину Валентинівну. Нардеп спочатку заявив журналістам, що не їздить на цьому авто, але трохи згодом – що задекларує право користування нею. Звідки в матері кошти на автівку нардеп не сказав.

Нова Toyota Land Cruiser Миколи Галушка

Нову Toyota Land Cruiser так само в листопаді купив і «слуга народу» Арсеній Пушкаренко. Нардеп каже, що купив автівку в кредит, а покупку не задекларував, бо нібито в той момент через рішення Конституційного суду не працював сайт декларацій.

А нардеп Валерій Колюх їздить на новому Volvo ХС90 за приблизно 2 млн грн. Автівка зареєстрована на мешканця села Старий Білоус, що на Чернігівщині. Сам Колюх каже, що це машина його помічника і він його просто підвіз. При цьому нардеп, за його ж словами, чомусь збирається декларувати право користування цим авто.

Валерій Колюх їздить на новому Volvo ХС90

Новим Lexus LX 450D користується тепер і нардеп від «Батьківщини» Андрій Ніколаєнко. Авто записане на батька парламентаря – пенсіонера і нардепа першого скликання Ради Івана Ніколаєнка.

У Андрія Ніколаєнка новий Lexus LX 450D

Влітку пересів у новеньку Audi A8 ще один соратник Юлії Тимошенко – Сергій Власенко. Автомобіль після свіжого рестайлінгу обійшовся нардепу в 4,3 млн грн. Нагадаємо, раніше Власенко отримав компенсацію від юридичної фірми Reid, Collins, Tsai LLP за політичні репресії щодо Тимошенко.

Сергій Власенко придбав новеньку Audi A8

Однопартійця Власенка – Костянтина Бондарєва – журналісти також помітили в новому позашляховику Toyota Land Cruiser Prado. Вартість у салоні стартує від 1,3 млн грн в базовій комплектації.

Нове авто Костянтина Бондарєва

Нове авто з’явилося і у депутата «Опозиційної платформи – За життя» Михайла Папієва. Нардеп нещодавно пересів на новий Volkswagen Touareg, який нині, за словами самого ж Папієва, на лізинговій компанії. Щомісячно нардеп нібито сплачує за нього 60 тис. грн.

Народний депутат від «ОПЗЖ» Суто Мамоян вже потрапляв раніше в «авто скандали». Так, у свою декларацію він вніс два автомобілі Toyota Land Cruiser 200, які начебто купив по 20 тис. грн. Нещодавно ж журналісти помітили як Мамоян на Липській, поблизу Верховної Ради, у супроводі охоронців сів в автомобіль Rolls Royce Сullinan, записаний на родича парламентаря. Подібний автомобіль коштує близько 15 млн грн.

У Суто Мамояна Rolls Royce Сullinan

На новій автівці їздить і колишній «слуга народу» Роман Іванісов, якого раніше вигнали з фракції через судимість за зґвалтування. Журналісти помітили як нардеп виїжджає із закритої парковки Ради на новому Mercedes-Benz GLS 400. Авто зареєстроване на його дружину.

Нове авто – Land Rover Defender – з’явилося і у нардепа Дмитра Шпенова. Автівка зареєстрована на компанію ТОВ «Інститут стратегічних досліджень» самого Шпенова і за словами нардепа він її орендує у своєї ж компанії. Цікаво, що за інформацією з відкритих джерел ця компанія за 2019 рік офіційно заробила лише 9,6 тис. грн чистого прибутку, а за останні 10 років не заробила і половини вартості нового авто депутата.

Нещодавно стало відомо, що нардеп Олександр Дубінський вирішив розпродати свій розкішний автопарк.

У соцмережах поширили інформацію з сайтів, де, ймовірно, виставлені на продаж машини парламентаря. Так, на одному з ресурсів, що спеціалізуються на продажу машин, були виставлені Cadillac Escalade, Mercedes-Benz G 55 AMG і Honda S2000.