У Києві покажуть біографічний фільм «Мадонна. Народження легенди»



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Юну Мадонну зіграла Джеймі Олд, а про її феноменальну схожість з Мадонною написали всі медіа

Після показу фільму відбудеться музичне шоу «Madonna» у виконанні жіночого колективу Ultramarine Girls Band

6 лютого у Caribbean Club Concert-Hall відбудеться показ біографічного фільму «Мадонна. Народження легенди» та музичне шоу «Madonna» від Ultramarine Girls Band.

Мадонна - королева поп-музики. На її рахунку мільйони платівок та концертів, за її плечима – мільйони відданих фанатів. Вона вражає, захоплює та провокує. Але у 1979 році в Нью-Йорку Мадонна Луїза Чіконе була нікому не відомою танцівницею, яка вирішила стати співачкою. Так почався її шлях до приголомшливої слави.

Біографічний фільм «Мадонна. Народження легенди» кінорежисера Гая Гуідо знятий на стику ігрового і документального кіно. Він розповідає про початок феноменальної кар’єри поп-ікони: від гри на барабанах у нью-йоркській групі Breakfast Club до запису першого студійного альбому.

У 1979 році Мадонна Луіза Чіконе була молодою, але дуже амбітною танцівницею. Вона знайомиться з гуртом Breakfast Club і стає частиною команди, спочатку граючи на барабанах, а потім – на гітарі. Її наполегливість і цілеспрямованість лякає і одночасно захоплює учасників групи. Але поступово Мадонна переконує їх, що може бути вокалісткою. Так починається непростий зірковий шлях Мадонни – формується її стиль, манера співу і поведінки. Мадонна буквально робить себе сама!

Фільм зняв режисер Гай Гуідо, а учасники гурту Breakfast Club зіграли самі себе. Юну Мадонну зіграла Джеймі Олд, а про її феноменальну схожість з Мадонною написали всі медіа.

Після показу фільму відбудеться музичне шоу «Madonna» у виконанні жіночого колективу Ultramarine Girls Band, який вдало поєднує коктейль з таланту, гарного смаку, яскравої зовнішності та почуття стилю. У цей вечір знамениті пісні зі скарбниці світової музики відкриють великі таємниці душі!