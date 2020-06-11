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    Поліція повідомила подробиці двох смертельних ДТП під Києвом (фото)

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    Смертельна ДТП на трасі Київ - Харків - Поліція повідомила подробиці двох смертельних ДТП під Києвом (фото)
    Смертельна ДТП на трасі Київ - Харків
    Фото: Нацполіція

    За всіма фактами ДТП поліція відкрила кримінальні провадження

    За добу у Київській області сталися три дорожньо-транспортні пригоди із загиблими, поліція проводить досудові розслідування.

    В результаті аварій на дорогах Київської області загинули четверо людей. Також в автопригодах постраждали троє пішоходів.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Так, на трасі Київ - Харків водій легковика виїхав на смугу для розгону, де зіткнувся з припаркованою вантажівкою. В результаті ДТП водій та його пасажирка загинули на місці події. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ.

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    Поліція повідомила подробиці двох смертельних ДТП під Києвом (фото)
    Поліція повідомила подробиці двох смертельних ДТП під Києвом (фото)

    Трагічна аварія трапилася і на трасі Київ - Чернігів. Водій BMW влетів у вантажівку, в результаті сталося займання. Від отриманих травм водій легковика загинув. Вогонь знищив обидві автівки майже вщент.

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    Також, як повідомлялося, у Кагарлицькому районі правоохоронці виявили загиблого у ДТП 24-річного чоловіка. За попередніми даними, він не впорався з керуванням мотоцикла та врізався в дерево.

    Крім того, минулої доби внаслідок аварій зазнали травм троє пішоходів. У с. Княжичі під колеса автомобіля потрапив чоловік, який переходив по «зебрі». Аналогічний випадок стався у с. Святопетрівське: на нерегульованому пішохідному переході водій автівки здійснив наїзд на жінку. У м. Боярка водій, виконуючи розворот, скоїв наїзд на громадянку, яка йшла по узбіччю у попутному напрямку. Постраждалих пішоходів доставлено до медзакладів з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості.

    За всіма фактами ДТП поліція відкрила кримінальні провадження, розпочато досудові розслідування.

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