Поліція повідомила подробиці двох смертельних ДТП під Києвом (фото)



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Смертельна ДТП на трасі Київ - Харків Фото: Нацполіція

За всіма фактами ДТП поліція відкрила кримінальні провадження

За добу у Київській області сталися три дорожньо-транспортні пригоди із загиблими, поліція проводить досудові розслідування.

В результаті аварій на дорогах Київської області загинули четверо людей. Також в автопригодах постраждали троє пішоходів.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Так, на трасі Київ - Харків водій легковика виїхав на смугу для розгону, де зіткнувся з припаркованою вантажівкою. В результаті ДТП водій та його пасажирка загинули на місці події. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ.

Трагічна аварія трапилася і на трасі Київ - Чернігів. Водій BMW влетів у вантажівку, в результаті сталося займання. Від отриманих травм водій легковика загинув. Вогонь знищив обидві автівки майже вщент.

Також, як повідомлялося, у Кагарлицькому районі правоохоронці виявили загиблого у ДТП 24-річного чоловіка. За попередніми даними, він не впорався з керуванням мотоцикла та врізався в дерево.

Крім того, минулої доби внаслідок аварій зазнали травм троє пішоходів. У с. Княжичі під колеса автомобіля потрапив чоловік, який переходив по «зебрі». Аналогічний випадок стався у с. Святопетрівське: на нерегульованому пішохідному переході водій автівки здійснив наїзд на жінку. У м. Боярка водій, виконуючи розворот, скоїв наїзд на громадянку, яка йшла по узбіччю у попутному напрямку. Постраждалих пішоходів доставлено до медзакладів з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості.

За всіма фактами ДТП поліція відкрила кримінальні провадження, розпочато досудові розслідування.