У Києві вантажівка врізалась у стовп: водія затисло в кабіні (відео)
В результаті ДТП постраждали дві людини
Сьогодні, 11 червня, близько 10 години ранку на вул. Щербаківського у Шевченківському районі Києва сталася серйозна ДТП.
Вантажівка вилетіла з дороги і врізалася у стовп на узбіччі.
Як повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook, в результаті аварії водія затиснуло в кабіні.
На місце оперативно прибули рятувальники ДСНС, які дістали водія.
У машині було ще 2 пасажири. Водія і одного пасажира забрала швидка.
Як повідомлялося, у середу, 10 червня, на трасі М-03 Київ – Харків – Довжанський під Борисполем автомобіль Amulet на повному ходу в‘їхав у вантажівку. На місці ДТП загинули дві людини, що перебували в легковику.
У ніч на 11 червня на трасі Київ – Чернігів сталася дорожньо-транспортна пригода за участі легкового автомобіля та вантажівки. Внаслідок зіткнення виникло загорання автомобілів.