У Києві вантажівка врізалась у стовп: водія затисло в кабіні (відео)



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На місці працювали рятувальники Фото: Київ оперативний

В результаті ДТП постраждали дві людини

Сьогодні, 11 червня, близько 10 години ранку на вул. Щербаківського у Шевченківському районі Києва сталася серйозна ДТП.

Вантажівка вилетіла з дороги і врізалася у стовп на узбіччі.

Як повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook, в результаті аварії водія затиснуло в кабіні.

На місце оперативно прибули рятувальники ДСНС, які дістали водія.

У машині було ще 2 пасажири. Водія і одного пасажира забрала швидка.

Як повідомлялося, у середу, 10 червня, на трасі М-03 Київ – Харків – Довжанський під Борисполем автомобіль Amulet на повному ходу в‘їхав у вантажівку. На місці ДТП загинули дві людини, що перебували в легковику.

У ніч на 11 червня на трасі Київ – Чернігів сталася дорожньо-транспортна пригода за участі легкового автомобіля та вантажівки. Внаслідок зіткнення виникло загорання автомобілів.