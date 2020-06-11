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    Справжнє пекло: на трасі Київ – Чернігів згоріли легковик і фура (відео)

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    Пожежа на трасі Київ - Чернігів - Справжнє пекло: на трасі Київ – Чернігів згоріли легковик і фура (відео)
    Пожежа на трасі Київ - Чернігів
    Фото: скріншот відео

    В результаті зіткнення автомобілі спалахнули

    У ніч на четвер, 11 червня, на трасі Київ – Чернігів сталася дорожньо-транспортна пригода за участі легкового автомобіля та вантажівки.

    Внаслідок зіткнення виникло загорання автомобілів. «Справжнє вогняне пекло», - йдеться в коментарі до відео, оприлюдненому на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    На місці працювали вогнеборці ДСНС.

    Інформація про потерпілих та причини аварії встановлюються.

    Кабіна вантажівки та легковик згоріли повністю.

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    Як повідомлялося, у середу, 10 червня, на трасі М-03 Київ – Харків – Довжанський під Борисполем автомобіль Amulet на повному ходу в‘їхав у вантажівку. На місці ДТП загинули дві людини, що перебували в легковику.

    8 червня на автодорозі Київ - Чернігів нетверезий водій не впорався з керуванням, виїхав на ділянку, де проводився ремонт, і потрапив у насип асфальту. В результаті загинула 28-річна пасажирка, ще троє перебувають у лікарні.

    пожежа ДТП ДСНС вантажівки водій Київщина автомобіль рятувальники
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