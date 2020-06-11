Справжнє пекло: на трасі Київ – Чернігів згоріли легковик і фура (відео)



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Пожежа на трасі Київ - Чернігів Фото: скріншот відео

В результаті зіткнення автомобілі спалахнули

У ніч на четвер, 11 червня, на трасі Київ – Чернігів сталася дорожньо-транспортна пригода за участі легкового автомобіля та вантажівки.

Внаслідок зіткнення виникло загорання автомобілів. «Справжнє вогняне пекло», - йдеться в коментарі до відео, оприлюдненому на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

На місці працювали вогнеборці ДСНС.

Інформація про потерпілих та причини аварії встановлюються.

Кабіна вантажівки та легковик згоріли повністю.

Як повідомлялося, у середу, 10 червня, на трасі М-03 Київ – Харків – Довжанський під Борисполем автомобіль Amulet на повному ходу в‘їхав у вантажівку. На місці ДТП загинули дві людини, що перебували в легковику.

8 червня на автодорозі Київ - Чернігів нетверезий водій не впорався з керуванням, виїхав на ділянку, де проводився ремонт, і потрапив у насип асфальту. В результаті загинула 28-річна пасажирка, ще троє перебувають у лікарні.