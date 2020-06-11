Смертельна ДТП під Борисполем: легковик влетів під вантажівку (фото, відео)



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Легковий в'їхав під вантажівку Фото: Київ оперативний

Двоє людей загинули на місці аварії

У середу, 10 червня, на трасі М-03 Київ – Харків – Довжанський під Борисполем автомобіль Amulet на повному ходу в‘їхав у вантажівку.

На місці ДТП загинули дві людини, що перебували в легковику. Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Водій вантажівки розповів, що запаркувався на декілька хвилин для того, щоб сходити в магазин, а коли повернувся - побачив страшну картину.

Причини й обставини ДТП встановлюються.

Як повідомлялося, 8 червня на автодорозі Київ - Чернігів нетверезий водій не впорався з керуванням, виїхав на ділянку, де проводився ремонт, і потрапив у насип асфальту. В результаті загинула 28-річна пасажирка, ще троє перебувають у лікарні.