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    Смертельна ДТП під Борисполем: легковик влетів під вантажівку (фото, відео)

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    Легковий в'їхав під вантажівку - Смертельна ДТП під Борисполем: легковик влетів під вантажівку (фото, відео)
    Легковий в'їхав під вантажівку
    Фото: Київ оперативний

    Двоє людей загинули на місці аварії

    У середу, 10 червня, на трасі М-03 Київ – Харків – Довжанський під Борисполем автомобіль Amulet на повному ходу в‘їхав у вантажівку.

    На місці ДТП загинули дві людини, що перебували в легковику. Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    Водій вантажівки розповів, що запаркувався на декілька хвилин для того, щоб сходити в магазин, а коли повернувся - побачив страшну картину.

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    Смертельна ДТП під Борисполем: легковик влетів під вантажівку (фото, відео)
    Смертельна ДТП під Борисполем: легковик влетів під вантажівку (фото, відео)
    Смертельна ДТП під Борисполем: легковик влетів під вантажівку (фото, відео)
    Смертельна ДТП під Борисполем: легковик влетів під вантажівку (фото, відео)
    Смертельна ДТП під Борисполем: легковик влетів під вантажівку (фото, відео)

    Причини й обставини ДТП встановлюються.

    Як повідомлялося, 8 червня на автодорозі Київ - Чернігів нетверезий водій не впорався з керуванням, виїхав на ділянку, де проводився ремонт, і потрапив у насип асфальту. В результаті загинула 28-річна пасажирка, ще троє перебувають у лікарні.

    ДТП вантажівки смерть водій Київщина автомобіль
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