Поліція викрила на Святошині цілодобовий наркопритон (фото)

Під час обшуку у квартирі вилучили наркотики та інші речові докази

Зловмисники у власній квартирі облаштували притон, який цілодобово відвідували наркозалежні

Слідчі Святошинського управління поліції спільно з працівниками управління боротьби з наркозлочинністю у Києві припинили діяльність осередку розповсюдження та вживання наркотиків. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Двоє місцевих мешканців, 1980 та 1985 років народження, облаштували за місцем проживання незаконний бізнес.

«У ході проведення слідчих дій ми з’ясували, що зловмисники у власній квартирі облаштували наркопритон, який цілодобово відвідували наркозалежні. Там їм збували наркотичні речовини та давали можливість відразу їх вжити. У ході санкціонованого обшуку слідчі вилучили з осередку блістери та таблетки, ймовірно, з наркотичним вмістом, а також різноманітні рецептурні бланки з різних медичних центрів. Усі заборонені речовини направлені на проведення експертиз», – розповів начальник слідчого відділу Святошинського управління поліції Богдан Замула.

За цим фактом слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 317 (Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення фігурантам про підозру та обрання запобіжного заходу. Їм загрожує до п’яти років позбавлення волі.

«Оскільки вилучена документація має ознаки підробки, а схема отримання наркозалежними препаратів одразу у декількох центрах замісної терапії являється протиправною, найближчим часом слідчими буде вирішено питання про відкриття кримінального провадження за ст. 308 (Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України», – додав Замула.

Раніше у Києві було припинено діяльність осіб, які організували наркопритон. Зловмисниками виявились члени родини, які облаштували місце мешкання для збуту психотропів.