Поліція вилучила у підприємця майже 2 тонни сурогатного алкоголю (фото, відео)

Під час обшуку поліцейські виявили понад 1,7 тис. літрів сурогатного алкоголю

Підприємець збував фальсифікат через роздрібну мережу власних продуктових магазинів

Житель села Козин Обухівського району виготовляв алкоголь, що не відповідає встановленим законодавством нормам ДСТУ, зберігав продукцію на підпільних складах та в подальшому реалізовував його через роздрібну мережу власних продуктових магазинів. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Під час обшуку поліцейські виявили понад 1,7 тис. літрів сурогатного алкоголю та понад 1,7 тис. пачок тютюнових виробів.

Встановлено, що чоловік виготовляв фальсифіковані горілку та коньяк. Крім того, у власника вилучили цілий арсенал рушниць та близько $30 тисяч – дохід від незаконної діяльності.

Начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов зазначив: «У час, коли реорганізуються підрозділи фіскальних служб, поліція Київщини надаватиме допомогу у протидії виготовленню та розповсюдженню алкогольної продукції».

Наразі проводяться експертизи вилученої продукції для надання подальшої правової кваліфікації.

Нагадаємо, нещодавно на Київщині правоохоронці викрили підпільний склад контрафактних цигарок.