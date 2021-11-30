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    Поліція вилучила у підприємця майже 2 тонни сурогатного алкоголю (фото, відео)

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    Під час обшуку поліцейські виявили понад 1,7 тис. літрів сурогатного алкоголю - Поліція вилучила у підприємця майже 2 тонни сурогатного алкоголю (фото, відео)
    Під час обшуку поліцейські виявили понад 1,7 тис. літрів сурогатного алкоголю
    фото: Нацполіція

    Підприємець збував фальсифікат через роздрібну мережу власних продуктових магазинів

    Житель села Козин Обухівського району виготовляв алкоголь, що не відповідає встановленим законодавством нормам ДСТУ, зберігав продукцію на підпільних складах та в подальшому реалізовував його через роздрібну мережу власних продуктових магазинів. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Під час обшуку поліцейські виявили понад 1,7 тис. літрів сурогатного алкоголю та понад 1,7 тис. пачок тютюнових виробів.

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    Поліція вилучила у підприємця майже 2 тонни сурогатного алкоголю (фото, відео)
    Поліція вилучила у підприємця майже 2 тонни сурогатного алкоголю (фото, відео)
    Поліція вилучила у підприємця майже 2 тонни сурогатного алкоголю (фото, відео)

    Встановлено, що чоловік виготовляв фальсифіковані горілку та коньяк. Крім того, у власника вилучили цілий арсенал рушниць та близько $30 тисяч – дохід від незаконної діяльності.

    Начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов зазначив: «У час, коли реорганізуються підрозділи фіскальних служб, поліція Київщини надаватиме допомогу у протидії виготовленню та розповсюдженню алкогольної продукції».

    Наразі проводяться експертизи вилученої продукції для надання подальшої правової кваліфікації.

    Нагадаємо, нещодавно на Київщині правоохоронці викрили підпільний склад контрафактних цигарок.

    Теги: Національна поліція України кримінал алкоголь Київщина
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    Поліція вилучила у підприємця майже 2 тонни сурогатного алкоголю (фото, відео)